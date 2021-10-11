Гендерное равенство: Lego не будет выпускать конструкторы "для мальчиков" и "для девочек"

Компания Lego заявила, что устраняет гендерные стереотипы в своих конструкторах. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение приняли в Lego после исследования о том, как дети играют с теми или иными игрушками. Выяснилось, что в то время как девочки одинаково уверенно играют с разными товарами, 71% мальчиков рассказали, что боятся, что над ними будут смеяться, если они станут играть с игрушками "для девочек".

В Lego сообщили, что компания больше не будет делить конструкторы на наборы "для девочек" и наборы "для мальчиков".

"Наша работа будет заключаться в том, чтобы поощрять мальчиков и девочек играть с наборами, которые традиционно рассматривались как предназначенные „не для них"", — заявила директор по маркетингу Lego Group Джулия Голдин.

Отмечаетмя, что с 2012 года в Великобритании действует кампания "Пусть игрушки будут игрушками". В ее рамках детские бренды призывают более креативно подходить к линейкам игрушек, чтобы мальчики и девочки не чувствовали, что играют с игрушками "не для них". Однако, как пишет The Guardian, ее результаты пока крайне незначительны.

Опрос, проведенный в 2020 году, показал, что из-за традиционного разделения игрушек по половому признаку многие молодые люди сталкиваются со сложностями при планировании дальнейшей карьеры.

Отметим, что в каждой семье свои правила по поводу игрушек, гаджетов и так далее. Но по-прежнему лучшим подарком для детей всех возрастов считается конструктор Lego Creator.