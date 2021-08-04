Почему Lego Creator — это идеальный подарок на детский день рождения

Когда вас приглашают на детский день рождения, к выбору подарка нужно подходить особенно тщательно. Если есть возможность посоветоваться с родителями ребенка, то лучше это сделать. В каждой семье свои правила по поводу игрушек, гаджетов и так далее. Но если посоветоваться с родителями возможности нет, то лучшим подарком для детей всех возрастов мы считаем конструктор Lego Creator. Почему? Давайте попробуем разобраться вместе.
Lego — это проверенный бренд
Он давно на рынке и успел завоевать положительную репутацию среди миллионов довольных клиентов по всему миру. Серии конструкторов Lego постоянно обновляются. Здесь есть специальные коллекции, посвященные фильмам, мультфильмам и так далее. Что касается конкретно Lego Creator, тут очень интересная лунная тематика. Вместе с ребенком родители смогут собрать целую научную станцию, включающую лунный ландер, исследовательский планетоход и другие космические приспособления. Наборы Creator различаются по уровню сложности и предназначены для детей в возрасте от 6 лет до 17 лет. Но играть в эти конструкторы интересно не только детям, но и взрослым! Коллекционирование Lego — это отличное совместное увлечение.
Самые популярные конструкторы Lego Creator
- Банк. Исходя из названия ясно, что это детализированный макет банковского здания. В наборе 2380 деталей, то есть на его сборку вы потратите солидное количество времени. Обратите внимание на детали, начиная от кнопки пожарной сигнализации и заканчивая маленькими люстрами. Разработчики Lego до мелочей воспроизвели интерьер банковских зданий. Этот набор совместим с другими наборами Лего, то есть у вас есть возможность построить целый город! Еще в комплект включены 5 мини-фигур людей, которые сделают ваше здание банка еще более реалистичным.
- Башня. Здесь уже более 4000 деталей, то есть задача по сборке будет еще сложнее. Этот набор Лего больше подходит для подарка подросткам, так как в нем много мелких элементов, окон и дверей. Собрав башню, вы получите несколько магазинов, танцевальную студию, стоматологию и даже кафе. Этот набор тоже совместим с другими конструкторами Лего.
- Самолет. У него сборка проще, так как детали более крупные. Самолет можно собрать с детьми возрастом от 6 лет. Что касается нюансов, здесь тоже есть все, что нужно для максимальной реалистичности: навигационные огни, кабина, которая тонирована, крылья, которые можно перемещать, и два игрушечных двигателя внутри.