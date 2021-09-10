Бизнес 1 час назад

Гендерный баланс является залогом здоровой работы любой организации — зампред НААУ Гвоздий

НААУ активизировала работу по обеспечению гендерного баланса среди адвокатов, отмечает Валентин Гвоздий

Валентин Гвоздий Валентин Гвоздий
Валентин Гвоздий

Национальная ассоциация адвокатов Украины предпринимает шаги для того, чтобы увеличить количество женщин среди адвокатов, а также среди представителей органов адвокатского самоуправления.

Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины сказал заместитель председателя НААУ и САУ Валентин Гвоздий.

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Он рассказал, что за июнь-август 2021 года общая численность адвокатов в Украине выросла почти на 1 тысячу человек и составляет 61 802 человека, еще 16 143 записи в Едином реестре адвокатов Украины остановлены или приостановлены на предусмотренных законом основаниях. При этом среди адвокатов 61,8% мужчин и 38,2% женщин. По его словам, НААУ работает над тем, чтобы обеспечить баланс в этом направлении.

"Гендерный баланс является залогом здоровой работы любой организации, любого общества. И это важный фокус нашей деятельности", — сказал Валентин Гвоздий.

Он отметил, что часто женщины боятся идти в адвокатуру, ведь считают, что это мужская профессия.

"Наша задача — рассказать им, что это не только криминал и СИЗО, но и прекрасные другие виды правовой помощи и очень высокодоходные, интересные дела, которыми надо заниматься в своей карьере", — отметил заместитель председателя САУ.

Также он призвал женщин активнее участвовать в работе органов адвокатского самоуправления и предлагать свои кандидатуры на занятие должностей в этих органах.

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