В "Слуге народа" предлагают штрафовать на 50 тысяч грн за ЛГБТ-символику

Несколько народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировали законопроект, в котором предлагают штрафовать за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма». Одним из ключевых инициаторов законопроекта выступил мажоритарщик от Черновицкой области Георгий Мазурашу, который уже регистрировал подобный документ.

В частности, народные депутаты предлагают приравнять гомосексуализм и трансгендеризм к педофилии, а за их пропаганду штрафовать рядовых украинцев на 17 тысяч грн, а юридические лица — на 51 тысячу. При повторном нарушении этой статьи штрафы увеличатся соответственно до 51 тысячи грн и 85 тысяч грн.

«Под пропагандой гомосексуализма следует понимать любое из следующих действий: изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику; публичное признание одного из вариантов нормой; реклама или призыв к заключению каких-либо видов браков, не предусмотренных Конституцией Украины, осуществляемой через средства массовой информации; речи, выкрики лозунгов, печать, изготовление, распространение, демонстрация плакатов, книг или других печатных или изготовленных собственноручно или электронных материалов», — говорится в законопроекте.

Кроме того, к этому понятию народные депутаты предлагают отнести публичные призывы или рекламу участия в отношениях сексуального характера между лицами одного пола, а также публичную демонстрацию отношений сексуального характера между лицами одного пола.

«Под пропагандой трансгендеризма следует понимать любое из следующих действий: реклама гормональной терапии или хирургической операции по изменению пола или призывы к использованию такой продукции или услуг; публичное признание трансгендеризма одним из вариантов нормы или реклама трансгендеризма, осуществляемая через средства массовой информации; речи, выкрики лозунгов, печать, изготовление, распространение, демонстрация плакатов, книг или других печатных или изготовленных собственноручно или электронных материалов», — также говорится в проекте.

Напомним, в июле 2020 года народные депутаты из «Слуги народа» уже регистрировали подобную норму. В частности, они предлагали штрафовать за "пропаганду "гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье человека или на духовное состояние и развитие человека".