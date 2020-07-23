Стало известно, как в "Слуге народа" хотят наказывать за пропаганду гомосексуализма

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предлагают штрафовать за "пропаганду "гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье человека, или на духовное состояние и развитие человека".

Соответствующий законопроект подали парламентарии-мажоритарщики из Черновицкой области Георгий Мазурашу и Елена Лис. Текст законопроекта выложила активистка, исполнительная директор общественной организации "Когорта" Анастасия Ева Домани со ссылкой на одного из автором законопроекта.

В частности, представители фракции монобольшинства штрафовать за подобную "пропаганду" рядовых украинцев на 17 тысяч грн, а юридические лица — на 51 тысячу грн. При этом ответственность за "публичную пропаганду" суровее — 85 тысяч грн. Под "публичной пропагандой" законотворцы подразумевают "публичную демонстрацию способа жизни лиц, которые состоять в однополых сексуальных отношениях или идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому".

Наконец, та же "пропаганда", но со стороны государственного служащего или чиновника будет наказываться штрафом в размере в 136 тысяч грн.

Напомним, что ранее 25 июня, полиция разогнала вечеринку ЛГБТ-сообщества, которая проходила в центре Киева в баре "Хвильовий". Об этом заявили на своих страницах в Facebook очевидцы события — сооснователи бара Дарья Минасенко, Андрей Янковский, а также Станислав Юрченко из издания "Ґрати".

В этот день в рамках месяца поддержки ЛГБТ-сообщества в заведении прошло "Панельное обсуждение: Подол своими руками". Как отметили позднее в KyivPride, в нем участвовали 30-35 человек, а само мероприятие прошло без происшествий, причем под присмотром полиции, которую ради безопасности организаторы сами же и позвали.