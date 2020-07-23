Политика и экономика 30 минут назад

Стало известно, как в "Слуге народа" хотят наказывать за пропаганду гомосексуализма

Изменения в кодекс об административных нарушениях ранее подали два парламентария-мажоритарщика из Черновицкой области

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предлагают штрафовать за "пропаганду "гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье человека, или на духовное состояние и развитие человека".

Соответствующий законопроект подали парламентарии-мажоритарщики из Черновицкой области Георгий Мазурашу и Елена Лис. Текст законопроекта выложила активистка, исполнительная директор общественной организации "Когорта" Анастасия Ева Домани со ссылкой на одного из автором законопроекта.

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В частности, представители фракции монобольшинства штрафовать за подобную "пропаганду" рядовых украинцев на 17 тысяч грн, а юридические лица — на 51 тысячу грн. При этом ответственность за "публичную пропаганду" суровее — 85 тысяч грн. Под "публичной пропагандой" законотворцы подразумевают "публичную демонстрацию способа жизни лиц, которые состоять в однополых сексуальных отношениях или идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому".

Наконец, та же "пропаганда", но со стороны государственного служащего или чиновника будет наказываться штрафом в размере в 136 тысяч грн.

Напомним, что ранее 25 июня, полиция разогнала вечеринку ЛГБТ-сообщества, которая проходила в центре Киева в баре "Хвильовий". Об этом заявили на своих страницах в Facebook очевидцы события — сооснователи бара Дарья Минасенко, Андрей Янковский, а также Станислав Юрченко из издания "Ґрати".

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В этот день в рамках месяца поддержки ЛГБТ-сообщества в заведении прошло "Панельное обсуждение: Подол своими руками". Как отметили позднее в KyivPride, в нем участвовали 30-35 человек, а само мероприятие прошло без происшествий, причем под присмотром полиции, которую ради безопасности организаторы сами же и позвали.

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