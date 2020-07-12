IT и Телеком 10 минут назад

В Facebook и Instagram заблокируют все посты о "лечении" гомосексуальности

В соцсетях наложили табу на тему конверсионной терапии

Соцсети. Фото: из открытых источников Соцсети. Фото: из открытых источников
Соцсети. Фото: из открытых источников

Instagram и Facebook объявили о блокировании всех постов соцсети, которые продвигают так называемую конверсионную терапию — то есть изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности.

О решении Instagram его руководитель публичной политики в Европе Тара Хопкинс сообщила в комментарии CNN.

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"Мы не позволяем нападения на людей на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем наши политики, чтобы запретить продвижение услуг по конверсионной терапии", — сказала она.

Instagram также перестанет выдавать контент, связанный с конверсионной терапией, в рекомендациях — речь идет о, например, "показаниях" ее действенности или заявлениях в ее поддержку. Ранее социальная сеть запретила рекламу услуг такой "терапии".

Такое решение соцсеть приняла после обращения британских пользователей по блокированию сайта компании Core Issues Trust, которая в Великобритании предоставляет услуги конверсионной терапии.

Позже в комментарии The Verge представитель Facebook уточнил, что блокирование контента о конверсионной терапии будет касаться и этой соцсети также.

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Конверсионная терапия запрещена в некоторых штатах США, но не в целом по стране. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй еще в 2018 году обещала запретить конверсионную терапию, но этого так и не произошло.

В мае 2020 года Германия одной из первых крупных стран приняла закон, запрещающий проведение процедур конверсионной терапии и ее рекламы.

Ранее житель Москвы обвинил американскую компанию Apple в "доведении до гомосексуализма".

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