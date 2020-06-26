Полиция разогнала вечеринку ЛГБТ-сообщества в центре Киева (ВИДЕО)

В среду, 25 июня, полиция разогнала вечеринку ЛГБТ-сообщества, которая проходила в центре Киева в баре "Хвильовий". Об этом заявили на своих страницах в Facebook очевидцы события — сооснователи бара Дарья Минасенко, Андрей Янковский, а также Станислав Юрченко из издания "Ґрати".

В этот день в рамках месяца поддержки ЛГБТ-сообщества в заведении прошло "Панельное обсуждение: Подол своими руками". Как отметили позднее в KyivPride, в нем участвовали 30-35 человек, а само мероприятие прошло без происшествий, причем под присмотром полиции, которую ради безопасности организаторы сами же и позвали.

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После обсуждения на летней площадке бара начался музыкальный нетворкинг Pride Party, который собственно и не угодил полиции. Вскоре туда прибыл наряд правоохранителей, говорит Юрченко: "После десяти вечера зашла дюжина полицейских и закрыла бар, выключила музыку и попросила всех уйти прочь. В ответ услышали традиционное "Аваков — черт!".

По его словам, формальная причина разгона — нарушение правил карантина, однако утром и днём сюда уже приходили с проверками и тогда никаких нарушений не нашли. Об этом рассказывает и Минасенко.

"Меня абсолютно не устраивает, что пройдя проверку карантинного режима, на меня все равно был составлен акт о нарушении карантинных норм. Вчера были соблюдены абсолютно все правила, поэтому я расцениваю это как давление и преследование со стороны наших премного не уважаемых правоохранительных органов", — говорит соосновательница бара.

Очевидцы отмечают, что время разгона полицейские грубо толкнули Минасенко. В итоги правоохранители составили протокол и около 23:00 попросили всех гостей покинуть вечеринку.

Позднее совладелец и арт-директор бара Андрей Янковский в комментарии для Центра Гражданских Свобод подтвердил, что накануне происшествия полиция проверила соответствие заведения карантинным нормам и не обнаружила нарушений.

Он отметил, что ему так и не объяснили, почему заведение "не придерживается карантинных мер". Янковский рассказал, что полиция заставила уйти гостей бара, угрожая им выписать штраф за распитие напитков в общественном месте. По его словам, после агрессивного появления правоохранителей владельцы бара сразу подали заявление в патрульную полицию. Вызов приняли, но полиция так и не появилась. На момент выхода новости правоохранители не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что негодование общества в связи с разгоном вечеринки вызвала и организация KyivPride — на своей официальной странице в Facebook сразу после происшествия представители заявили, что соглашаются с условиями правоохранителей и вообще не были организаторами мероприятия, а только предоставляли информационную поддержку. Позднее этот пост удалили, а вместо этого написали, что "пытаются разобраться в обстоятельствах досрочного завершения второго события".

Напомним, 21 июня в Киеве прошел Марш равенства с лозунгом "Быть разными хорошо вместе". Из-за пандемии коронавируса и карантина в текущем году он проходил в онлайн-формате.