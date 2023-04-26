Зеленский рассмотрит петицию о регистрации партнерства для однополых пар

Петиция к Президенту Украины о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар, в поддержку законопроекта № 9103 "Об институте зарегистрированных партнерств" набрала более 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на сайте Президента Украины.

Петицию зарегистрировали 28 марта, 26 апреля она набрала 25116 голосов граждан.

Авторы петиции аргументируют свое обращение тем, что представители ЛГБТ, также защищающие Украину на войне, лишены права на официальное оформление своих отношений с людьми, с которыми они в партнерстве.

"Эта проблема существует в Украине с момента Независимости, но после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 она лишь обострилась, ведь украинцы и украинки ежедневно находятся в опасности, как гражданские, так и военные. Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женатые. В частности, это касается однополых пар, среди которых — пары ЛГБТ+ военных", - отмечает автор петиции, рассказывая о конкретных случаях в качестве примера.

В петиции указывают, что, согласно последним данным социологического опроса National Democratic Institute и Киевского международного института социологии, 56% украинцев поддерживают введение гражданских партнерств для ЛГБТ+ людей, и только 24% выступает против. Поэтому, как утверждается в петиции, "общество к этому готово".

Кроме того, авторы напоминают президенту, что Украина является государством-участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека или ЕКПЧ). Недавно Большая Палата ЕСПЧ подтвердила, что "отсутствие в государстве юридического признания однополых пар является нарушением статьи 8 ЕКПЧ, закрепляющей право на уважение частной и семейной жизни".

В связи с этим подписанты и авторы просят президента о следующем:

Публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", вводящий партнерства для однополых и разнополых пар; Обратиться в ВРУ и профильный комитет с просьбой поддержать законопроект № 9103; Обратиться к депутатам фракции "Слуга Народа" с просьбой проголосовать и поддержать законопроект №9103; Содействовать принятию законопроекта № 9103 и подписать его после этого.

Напомним, ранее петиция к президенту о легализации однополых браков также набирала 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы он дал на нее официальный ответ. Тогда глава государства отметил, что правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

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