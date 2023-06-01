ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых партнеров и призвал выплатить заявителям компенсацию

Европейский суд по правам человека 1 июня вынес решение по делу "Маймулахин и Маркив против Украины". ЕСПЧ решил, что Украина нарушила права истцов и должна в качестве компенсации выплатить по 5 тыс евро каждому, а также возместить расходы на адвокатов.

Об этом сообщили Правозащитный центр ЛГБТ и народный депутат Инна Совсун.

Суд рассматривал нарушения статьи 8 (право на уважение личной и семейной жизни) в сочетании со статьей 14 (запрет дискриминации). ЕСПЧ учел касательные факторы: заявку Украины на членство в ЕС, информацию о петициях в поддержку однополых браков/партнерств, данные соцопросов об отношении украинцев к ЛГБТ и т.д.

В конце концов, суд установил, что к заявителям относились иначе, чем к разнополым парам. Их ориентация была единственным основанием для разницы в отношении к нм.

В решении суда также утверждается, что Украина как государство не предоставила аргументов, правительство не указало причин для обжалования разницы в отношении государства к разно- и однополым партнерам.

Андрей Маймулахин и Андрей Марков проживают вместе более 10 лет. В 2014 году они подали иск в ЕСПЧ. Они заявляли, что государство нарушает их права на семейную жизнь из-за невозможности зарегистрировать свои отношения и получить права члена семьи, гарантированные украинским законодательством.

Заметим, что согласно статье 23 Семейного кодекса Украины право на брак имеют лица, достигшие брачного возраста. Браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Эти нормы предполагают, что однополые пары не могут жениться.

В то же время Министерство юстиции уже работает над законодательным введением института гражданского партнерства. До этого решения пришли после одной из петиций к президенту о легализации однополых браков, которая набирала 25 тысяч голосов.

ЕСПЧ не может обязать государство вносить изменения в законодательство, в том числе по ЛГБТ — он лишь констатирует наличие соответствующих правовых проблем.

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