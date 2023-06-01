ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих партнерів та закликав виплатити заявникам компенсацію

Європейський суд з прав людини 1 червня виніс рішення по справі "Маймулахін і Марків проти України". ЄСПЛ вирішив, що Україна порушила права позивачів та має в якості компенсації виплатити позивачам по 5 тис євро кожному, а також відшкодувати витрати на працю адвокатів.

Про це повідомили Правозахисний центр ЛГБТ та народний депутат Інна Совсун.

Суд розглядав порушення статті 8 (право на повагу до особистого та сімейного життя) у поєднанні зі статтею 14 (заборона дискримінації). ЄСПЛ врахував дотичні фактори: заявку України на членство в ЄС, інформацію про петиції на підтримку одностатевих шлюбів/партнерств, дані соцопитувань про ставлення українців до ЛГБТ тощо.

Зрештою суд встановив, що до заявників ставилися інакше, ніж до різностатевих пар. Їхня орієнтація була єдиною підставою для різниці у ставленні до них.

В рішення суду також стверджується, що Україна як держава не надала аргументів, уряд не вказав причини для оскарження різниці у ставленні держави до різно- та одностатевих партнерів.

Андрій Маймулахін і Андрій Марків проживають разом понад 10 років. У 2014 році вони подали позов до ЄСПЛ. Вони заявляли, що держава порушує їхні права на сімейне життя через неможливість зареєструвати свої стосунки та отримати права члена сім’ї, гарантовані українським законодавством.

Зауважимо, що згідно зі статтею 23 Сімейного кодексу України право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Крім того, за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Ці норми передбачають, що одностатеві пари не можуть одружуватися.

Водночас наразі Міністерство юстиції вже працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. До цього рішення дійшли після однієї з петицій до президента про легалізацію одностатевих шлюбів, яка набирала 25 тисяч голосів.

ЄСПЛ не може зобов’язати державу вносити зміни до законодавства, в тому числі щодо ЛГБТ — він лише констатує наявність відповідних правових проблем.

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