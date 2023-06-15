Ставлення українців до ЛГБТ покращується, однак позитивно висловлюються лише 15,5% - опитування

Частка українців, що негативно ставиться до ЛГБТ-людей, за останній рік знизилася з 38% до 34%. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення громадської організації "Наш світ".

При цьому соціологи підкреслюють, що частина респондентів все ж можуть приховувати своє негативне ставлення. Натомість відзначається ріст з 13% до 15,5% тих, хто має позитивне ставлення до ЛГБТ.

"Важливим є те, що сумарна кількість тих, хто ставиться позитивно або байдуже, складає 61%, тобто це більшість населення країни (хоча переважає саме байдуже ставлення – 45%). У 2022 році позитивно або байдуже ставилися 58%", - повідомили в КМІС.

В свою чергу, 68% респондентів позитивно ставляться до того, що ЛГБТ-люди беруть участь у спротиві російському вторгненню. Негативно до цього ставляться лише 10%. У 2022 році ці показники були, відповідно, 66% і 11%. Позитивні оцінки переважають серед усіх демографічних категорій (переважно не менше половини схвалюють і не більше 16% не схвалюють).

При цьому серед тих, хто байдуже ставиться до ЛГБТ-людей, переважна більшість схвально ставляться й до участі ЛГБТ-людей у війні проти Росії.

Крім того, за даними дослідження, 67% респондентів погоджуються, що ЛГБТ-люди повинні мати однакові з іншими громадянами права, причому цей показник зріс з 64% у 2022 році. Не вважають так 26% (у 2022 році було стільки ж). Навіть серед тих, хто загалом негативно ставиться до ЛГБТ людей, 47% погоджуються, що вони повинні мати однакові з усіма громадянами права.

Водночас підтримують запровадження реєстрованого партнерства без права усиновлення 28%, а проти виступають 39%. Натомість у 2022 році підтримували це лиш 24%, а проти були 42%.

Ще 26% ставляться до ідеї байдуже (у 2022 році їх було 27%). Таким чином, разом ті, хто відповіли "так" і "байдуже" становлять 54%, що переважає кількість противників (у 2022 році аналогічний показник був 51%).

При цьому багато сумнівів виникає навіть у тих, хто позитивно ставиться до ЛГБТ людей - серед них 20% виступають проти. Однак серед тих, хто ставиться негативно, проти виступають лише 70%, а 26% або підтримують, або їм байдуже. Серед же категорії тих, кому загалом байдуже до ЛГБТ-людей, 30% підтримують ідею реєстрованого партнерства, а 40% відповіли, що їм байдуже.

Опитання було проведене 6 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2013 дорослих респондентів з усіх регіонів України (крім АР Крим), які на момент опитування проживали в межах, які контролювалися Україною до 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%. Однак за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

При цьому зазначається, що хоча зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах, серед 2013 респондентів 70 до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований.

У КМІС також додають, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися від інших опитаних, загальні тенденції все ж досить подібні, тому неможливість зараз опитати тих, хто залишається в окупації, істотно не впливає на якість результатів.

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