ПЦУ вважає неприйнятним запровадження в Україні одностатевих партнерств: які аргументи

Православна церква України вважає неприйнятною ініціативу щодо введення в українське законодавство поняття реєстрованого партнерства, що забезпечило б надання одностатевим парам рівних можливостей з різностатевими.

Як ідеться у повідомленні ПЦУ, таку оцінку було висловлено у заяві, прийнятій 28 березня на засіданні Священного синоду ПЦУ в резиденції її предстоятеля митрополита Епіфанія при Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі в Києві, в якому взяли участь дев’ять членів.

Зазначається, що митрополит Львівський Макарій, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр та архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій були відсутні з поважної причини.

У заяві Синод ПЦУ підкреслив неприйнятність законопроекту №9103 про інститут реєстрованого партнерства "як такого, що суперечить природному Богом встановленому закону".

Крім того, заявлено, що ініціатива є антиконституційною, оскільки суперечить, на думку церкви, статті 51 Основного закону, згідно якої шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

Також зазначається, що законопроект "несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки". На думку ПЦУ, це до того ж погіршуватиме й демографічну ситуацію в Україні.

Синод також доручив предстоятелю ПЦУ Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради, президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів.

Зазначимо, що законопроект №9103 було внесено до парламенту 13 березня групою з 18 депутатів з фракцій "Слуга народу" та "Голос". Головним ініціатором його є нардепка з "Голосу" Інна Совсун, при цьому серед них є і лідерка пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Документ передбачає введення у законодаство понять реєстрованого партнерства та реєстрованих партнерів, водночас не скасовуючи поняття шлюбу та згадок чоловіка й жінки (дружини) відповідно до контексту відповідних норм.

У пояснювальній записці автори вказують, що новий нейтральний інститут реєстрованих партнерств в Україні дозволить врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки без необхідності внесення змін до регулювання саме шлюбних відносин, "що може на даному етапі бути чутливим для практиків окремих релігійних вірувань".