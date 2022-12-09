Конгрес США ухвалив законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів

Палата представників Конгресу США 8 грудня остаточно схвалила законодавство, яке передбачає федеральне визнання одностатевих шлюбів.

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Про це повідомляє Reuters.

За відповідний документ віддали свій голос 258 конгресменів, “проти” проголосували 169. З тих, хто підтримав законопроєкт, були всі представники Демократичної партії та 39 республіканців.

Тепер цей документ відправляється на стіл президента Джо Байдена для підписання в якості закону. Закон про повагу до шлюбу, як його називають, отримав схвалення Сенату минулого місяця.

Закон отримав підтримку прихильників ЛГБТ, а також ряду релігійних організацій.

Закон дозволить федеральному уряду та штатам визнавати одностатеві та міжрасові шлюби і скасує закон США 1996 року під назвою «Закон про захист шлюбу», який, серед іншого, позбавляв федеральних пільг одностатеві пари. .

Але законодавство не заборонятиме штатам блокувати одностатеві або міжрасові шлюби, якщо Верховний суд дозволить їм це робити.

У своїй промові в Палаті представників напередодні голосування спікер-демократ Ненсі Пелосі засудила «рух ненависті», який стоїть за нападами на права ЛГБТ у Сполучених Штатах.

У свою чергу представник Республіканської партії Джим Джордан заявив, що законопроект є "небезпечним і спрямовує країну в неправильному напрямку".

За даними Бюро перепису населення США, у Сполучених Штатах наразі проживає близько 568 000 подружніх одностатевих пар.

Нагадаємо, нещодавно парламент Словенії прийняв поправку, яка дозволяє одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей.

Також мешканці Куби переважною більшістю голосів схвалили новий сімейний кодекс, який передбачає легалізацію одностатевих шлюбів, а також підвищення прав жінок.

Зазначимо, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства. Так, петиція про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів набрала понад 28,5 тисяч підписів.