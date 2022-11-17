Мінцифри планує реалізувати можливість укладати шлюб у метавсесвіті

Міністерство цифрової трансформації України планує в майбутньому інтегрувати "Дію" в Meta-всесвіті, що, зокрема, дасть можливість реалізувати можливість укладати шлюб у віртуальному світі.

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Про це 17 листопада повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у ході панелі "Як Україна змінює цифровий світ" на Київському міжнародному економічному форумі, передає інформаційне агентство "Інтерфакс".

Відомство вже напрацювало кілька варіантів того, якою може бути перша послуга "Дія в Meta". Мінцифри також має тестовий майданчик.

"Поки ми не готові до релізу та презентації, але ми для себе вивчаємо, тому що розуміємо, що для того, щоб дивувати світ і залучати гроші, енергію та увагу всього світу, потрібно бути у Meta-всесвіті. Там точно буде майбутнє. Ми хочемо однією з послуг запустити можливість укладати шлюб у Meta-всесвіті... як і розлучитися. Ми бачимо в цьому потенціал", – розповів Федоров.

Він додав, що Мінцифри вже має кілька MVP (мінімально життєздатний продукт) у напрямку Meta-всесвіту, де Україна зможе надавати послуги як держава.

Розвиток так званого метавсесвіту набирав обертів за останній рік. Зокрема, компанія Meta, що володіє соцмережею Facebook, намагається інтегрувати віртуальний світ у свої соціальні мережі та пропонувати там нові продукти. Так, компанія запускає магазин цифрового одягу, де користувачі можуть придбати дизайнерські вбрання для своїх аватарів.

Meta додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Українського виробника представлять на рівні з таким брендами, як Balenciaga, Prada та Thom Browne, одяг яких додали до гардеробу в метавсесвіті в червні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com