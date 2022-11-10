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Японський банк запроваджує обслуговування клієнтів через метавсесвіт
Найбільший банк Японії MUFG почне надавати фінансові послуги через метавсесвіт у 2023 році. Фінустанова планує стати частиною метавсесвіту ANA Granwhale і дослідити можливість продажу фінансових продуктів на цій платформі наступного року.
Про це повідомляє профільне видання Bitcoin.com.
ANA Granwhale почне працювати лише в 2023 році, зараз платформу допрацьовують. Користувачі зможуть подорожувати 3D-світом зі своїми аватарами та взаємодіяти з різними магазинами та стендами у віртуальному світі.
Відповідно MUFG буде вести свою діяльність як банк, але не в реальності, а в метавсесвіті. Наразі банк вивчає юридичні нюанси щодо роботи в такому форматі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розвиток так званого метавсесвіту набирав обертів за останній рік. Зокрема, компанія Meta, що володіє соцмережею Facebook, намагається інтегрувати віртуальний світ у свої соціальні мережі та пропонувати там нові продукти. Так, компанія запускає магазин цифрового одягу, де користувачі можуть придбати дизайнерські вбрання для своїх аватарів.
Meta додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Українського виробника представлять на рівні з таким брендами, як Balenciaga, Prada та Thom Browne, одяг яких додали до гардеробу в метавсесвіті в червні.