Японський банк запроваджує обслуговування клієнтів через метавсесвіт

Найбільший банк Японії MUFG почне надавати фінансові послуги через метавсесвіт у 2023 році. Фінустанова планує стати частиною метавсесвіту ANA Granwhale і дослідити можливість продажу фінансових продуктів на цій платформі наступного року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє профільне видання Bitcoin.com.

ANA Granwhale почне працювати лише в 2023 році, зараз платформу допрацьовують. Користувачі зможуть подорожувати 3D-світом зі своїми аватарами та взаємодіяти з різними магазинами та стендами у віртуальному світі.

Відповідно MUFG буде вести свою діяльність як банк, але не в реальності, а в метавсесвіті. Наразі банк вивчає юридичні нюанси щодо роботи в такому форматі.

Розвиток так званого метавсесвіту набирав обертів за останній рік. Зокрема, компанія Meta, що володіє соцмережею Facebook, намагається інтегрувати віртуальний світ у свої соціальні мережі та пропонувати там нові продукти. Так, компанія запускає магазин цифрового одягу, де користувачі можуть придбати дизайнерські вбрання для своїх аватарів.

Meta додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Українського виробника представлять на рівні з таким брендами, як Balenciaga, Prada та Thom Browne, одяг яких додали до гардеробу в метавсесвіті в червні.