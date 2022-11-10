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Банки
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Японский банк запускает обслуживание клиентов через метавселенную

Японский банк запускает обслуживание клиентов через метавселенную

Крупнейший банк Японии MUFG начнет предоставлять финансовые услуги через метавселенную в 2023 году. Финучреждение планирует стать частью метавселенной ANA Granwhale и исследовать возможность продажи финансовых продуктов на этой платформе в следующем году.

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Об этом сообщает профильное издание Bitcoin.com.

ANA Granwhale заработает только в 2023 году, сейчас платформу дорабатывают. Пользователи смогут путешествовать по 3D-миру со своими аватарами и взаимодействовать с разными магазинами и стендами в виртуальном мире.

Соответственно MUFG будет вести свою деятельность как банк, но не в реальности, а в метавселенной. В настоящее время банк изучает юридические нюансы работы в таком формате.

Развитие так называемой метавселенной набирало обороты за последний год. В частности, компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, пытается интегрировать виртуальный мир в свои социальные сети и предлагать там новые продукты. Так, компания запускает магазин цифровой одежды, где пользователи могут приобрести дизайнерские наряды для своих аватаров.

Meta добавила в гардероб в своей метавселенной одежду украинского бренда DressX. Украинского производителя представят на уровне с такими брендами, как Balenciaga, Prada и Thom Browne, одежду которых добавили в гардероб в метавселенной в июне.

Автор:
Вита Молодан