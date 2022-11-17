Минцифры планирует реализовать возможность заключать брак в метавселенной

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в будущем интегрировать "Дію" в Meta-вселенной, что, в частности, позволит реализовать возможность заключать брак в виртуальном мире.

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Об этом 17 ноября сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе панели "Как Украина меняет цифровой мир" на Киевском международном экономическом форуме, передает и информационное агентство "Интерфакс".

Ведомство уже наработало несколько вариантов того, какой может быть первая услуга "Дія в Meta". Минцифры также имеет тестовую площадку.

"Пока мы не готовы к релизу и презентации, но мы для себя изучаем, потому что понимаем, что для того, чтобы удивлять мир и привлекать деньги, энергию и внимание всего мира, нужно быть в Meta-вселенной. Там точно будет будущее. Хотим одной из услуг запустить возможность заключать брак в метавселенной... как и развод. Мы видим в этом потенциал", – рассказал Федоров.

Он добавил, что у Минцифров уже есть несколько MVP (минимально жизнеспособный продукт) в направлении Meta-вселенной, где Украина сможет предоставлять услуги как государство.

Развитие так называемой метавселенной набирало обороты за последний год. В частности, компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, пытается интегрировать виртуальный мир в свои социальные сети и предлагать там новые продукты. Да, компания запускает магазин цифровой одежды, где пользователи могут приобрести дизайнерские наряды для своих аватаров.

Meta добавила в гардеробе в своей метавселенной одежда украинского бренда DressX. Украинского производителя представят на уровне с такими брендами, как Balenciaga, Prada и Thom Browne, одежду которых добавили в гардероб в метавселенной в июне.

Источник фото: ua.depositphotos.com