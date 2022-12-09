Конгресс США принял законопроект о легализации однополых браков

Палата представителей Конгресса США 8 декабря окончательно одобрила законодательство, предусматривающее федеральное признание однополых браков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

За соответствующий документ отдали свой голос 258 конгрессменов, против проголосовали 169. Из тех, кто поддержал законопроект, были все представители Демократической партии и 39 республиканцев.

Теперь этот документ отправляется на стол президента Джо Байдена для подписания закона. Закон об уважении к браку, как его называют, получил одобрение Сената в прошлом месяце.

Закон получил поддержку сторонников ЛГБТ, а также ряда религиозных организаций.

Закон позволит федеральному правительству и штатам признавать однополые и межрасовые браки и отменит закон США в 1996 году под названием "Закон о защите брака", среди прочего лишавший федеральных льгот однополые пары.

Но законодательство не будет запрещать штатам блокировать однополые или межрасовые браки, если Верховный суд разрешит им это делать.

В своей речи в Палате представителей накануне голосования спикер-демократ Нэнси Пелоси осудила "движение ненависти", стоящее за нападениями на права ЛГБТ в Соединенных Штатах.

В свою очередь представитель Республиканской партии Джим Джордан заявил, что законопроект "опасен и направляет страну в неправильном направлении".

По данным Бюро переписи населения США, в Соединенных Штатах проживает около 568 000 супружеских однополых пар.

Напомним, недавно парламент Словении принял поправку, позволяющую однополым парам жениться и усыновлять детей.

Также жители Кубы подавляющим большинством голосов одобрили новый семейный кодекс, предусматривающий легализацию однополых браков, а также повышение прав женщин.

Отметим, что в Украине рассматриваются варианты легализации гражданского партнерства. Так, петиция о легализации в Украине однополых браков набрала более 28,5 тысячи подписей.