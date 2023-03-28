ПЦУ считает неприемлемым введение в Украине однополых партнерств: какие у нее аргументы

Православная церковь Украины считает неприемлемой инициативу по введению в украинское законодательство понятия регистрируемого партнерства, что обеспечило бы предоставление однополым парам равных возможностей с разнополыми.

Как говорится в сообщении ПЦУ, такая оценка была высказана в заявлении, принятом 28 марта на заседании Священного синода ПЦУ в резиденции ее предстоятеля митрополита Епифания при Михайловском златоверхом кафедральном соборе в Киеве, в котором приняли участие девять членов.

Отмечается, что митрополит Львовский Макарий, митрополит Переяславский и Вишневский Александр и архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий отсутствовали по уважительной причине.

В заявлении Синод ПЦУ подчеркнул неприемлемость законопроекта №9103 об институте регистрируемого партнерства "как противоречащего естественному Богом установленному закону".

Кроме того, заявлено, что инициатива антиконституционна, поскольку противоречит, по мнению церкви, статье 51 Основного закона, согласно которой брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

Также отмечается, что законопроект "несет угрозу общественной морали, в том числе моральному и психологическому здоровью детей и их праву на воспитание в семье, созданной на основании брака супругов". По мнению ПЦУ, это будет к тому же усугублять и демографическую ситуацию в Украине.

Синод также поручил предстоятелю ПЦУ Епифанию направить соответствующие письма в Верховную Раду, президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров.

Отметим, что законопроект №9103 был внесен в парламент 13 марта группой из 18 депутатов из фракций "Слуга народа" и "Голос". Главным инициатором его является нардеп от "Голоса" Инна Совсун, при этом среди них есть и лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Документ предусматривает введение в законодательство понятий регистрируемого партнерства и регистрируемых партнеров, в то же время не отменяя понятия брака и упоминаний мужчина и женщины (мужа и жены) в соответствии с контекстом соответствующих норм.

В пояснительной записке авторы указывают, что новый нейтральный институт регистрируемых партнерств в Украине позволит урегулировать связь государства с партнерами и партнершами как частью общества, закрепить их права и обязанности без необходимости внесения изменений в регулирование именно брачных отношений, "что может на данном на этапе быть чувствительным для практиков отдельных религиозных верований".