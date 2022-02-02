Большинство украинцев считают Зеленского не способным отразить российское вторжение — опрос

55,7% украинцев считают действующего президента Владимира Зеленского не способным эффективно сработать в качестве Верховного главнокомандующего в случае полномасштабного российского вторжения. Лишь 26,9% считают, что он на это способен, а остальные 17,4% ответить не смогли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Также 55,6% респондентов заявили, что считают недостаточными дипломатические усилия, предпринимаемые Украиной для предотвращения такого вторжения. Еще 28,6% полагают, что таких усилий делается достаточно, а 15,8% с ответом затруднились.

62% опрошенных при этом признались, что не обращают внимания на заявления главы государства с призывом не паниковать. 21,5% сказали, что такие слова Зеленского их успокаивают, а 10,6% — наоборот, лишь пугают. Не смогли выбрать ответ 5,9%.

С проведением прямых переговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным согласилось бы 26% респондентов, считая их действенным способом достижения мира. В то же время 56,3% ответили, что переговоры с Россией нужно проводить только с участием партнеров из США и Евросоюза, полагая, что надавить на Путина можно лишь общими усилиями. Остальные 17,7% опрошенных не дали ответа.

Также большинство в 57,1% между приоритетом трат госбюджета на укрепление армии и на "Большое строительство" выбрало первый вариант, а 22% — второй. Затруднились же с выбором почти столько же опрошенных — 21%.

Телефонный опрос (САТІ) проводился 28-31 января среди 1206 респондентов из всех подконтрольных Украине регионов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Отметим также, что согласно этому опросу, украинцы разделились пополам в оценке реальности угрозы вторжения России и своей готовности защищать Украину лично.

При этом, согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в конце ноября прошлого года, половина украинцев также считает Зеленского не способным вернуть Донбасс и Крым.