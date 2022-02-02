Украинцы разделились пополам в оценке реальности угрозы вторжения РФ и готовности защищать Украину лично — опрос

44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной в качестве реальной угрозы вторжения в Украину зимой-весной 2022 года. В то же время 43,7% полагают, что российского вторжения в ближайшее время не будет, а еще 11,5% с ответом затруднились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

При этом в ответ на вопрос о готовности защищать Украину с оружием в руках 44,9% респондентов заявили, что готовы к привлечению к защите страны любым способом. Однако чуть больше — 45,4% — указали, что не будут вмешиваться, поскольку это дело военных. Остальные 9,7% не смогли выбрать ответ.

Телефонный опрос (САТІ) проводился 28-31 января среди 1206 респондентов из всех подконтрольных Украине регионов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним, что ранее исследование по этой теме проводил Киевский международный институт социологии. Так, по данным опроса от 13-16 декабря, 49,2% украинцев воспринимали тогда скопление российских войск на границе реальной угрозой вторжения зимой-весной 2022 года.

Немного ранее, 3-11 декабря, КМИС опрашивал украинцев об их готовности к вооруженному сопротивлению такому гипотетическому вторжению РФ. О ней заявили тогда 33,3% украинцев, в том числе 58% мужчин и 12,8% женщин, при этом ответы сильно варьировались в зависимости от регионов и политических предпочтений респондентов.

Отметим, что реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению за последнее время поменялась.

Украинская сторона все сильнее такую угрозу публично отрицает. Более того, на пресс-конференции 28 января президент Владимир Зеленский, несмотря на противоречивые заявления до этого, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.