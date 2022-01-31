На фоне угрозы агрессии РФ Украина получит 600 млн евро от ЕС без дополнительных условий

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом стороны обсудили получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро — половина ее поступит первым траншем. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало сигналом для финансовых рынков и способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня – первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривни", – отметил гарант.

Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Президент Украины отдельно поблагодарил за финансирование для Украины, предусмотренное Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, которое будет направлено, в том числе, на поддержку малых и средних предприятий.

"Ваш визит в эти сложные времена является для нас еще одним знаком безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Зеленский Домбровскису.

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах.

Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро. Новый пакет должен помочь Украине закрыть финансовые потребности, вызванные напряженной ситуацией, а также поддержит устойчивость страны.

Незадолго до этого заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. Всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.