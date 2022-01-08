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Украина может получить последний транш МВФ в июне 2022 года — Даниил Гетманцев
Последний транш от Международного валютного фонда Украина может получить вовремя — в июне 2022 года. И в дальнейшем возможен переход на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.
У Украины есть все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне, и по меньшей мере до конца 2022 года обойтись без МВФ. Об этом заявил в эфире Еспресо.TV глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он добавил, что Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.
"Мы прошли пиковые 2020-й и 2021-й годы… Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше уже смотреть на ситуацию с публичными финансами", – сказал Гетманцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 24 ноября получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования (эквивалент 699 млн долларов). Размер второго транша предусматривался в $700 млн, однако его в оговоренное время Украина не получила так как не выполнила ряд политических требований, выдвинутых фондом.
Среди публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.
Решение о выделении Украине второго транша кредита МВФ принял 22 ноября.
9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме 3,6 млрд долларов специальных прав заимствования (около 5 млрд долларов) с немедленным выделением первого транша в 2,1 млрд долларов.