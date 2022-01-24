Из-за угрозы агрессии России ЕС готовится выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро. Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она сказала что новый пакет поможет Украине закрыть "финансовые потребности, вызванные конфликтом", а также поддержит устойчивость страны.

Выделение этой помощи должны одобрить Совет Европы и Европарламент. Планируется, что первый транш составит 600 млн евро.

Глава Еврокомиссии анонсировала также увеличение в два раза (на 120 млн евро) суммы грантов, которые будут выделены Украине в 2022 году.

Напомним, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах. Предполагалось, что окончательная его цифра будет зависеть от оценки дефицита государственного финансирования, но, учитывая масштаб обязательств страны, она, скорее всего, превысит 1,2 миллиарда евро.

Украина 24 ноября 2021 года получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by — он составил около 700 млн долларов. В августе этого же года Украина также получила от МВФ значительно большую сумму — 2,7 млрд долларов — без всяких условий. Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.

Но невыполнение планов по заимствованиям привело к реальному дефициту денег у Минфина на уровне от $3 до 5 млрд, которые с переменным успехом удается покрыть только за счет внутренних займов.

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