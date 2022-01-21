МВФ решил создать новый фонд на $50 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) планирует создать новый трастовый фонд для содействия странам в достижении устойчивости и долгосрочной устойчивости (РСТ) на $50 млрд.

Как сообщает пресс-служба МВФ, новый фонд может помочь странам с низким доходом и уязвимым странам со средним доходом повысить устойчивость к шокам платежного баланса и обеспечить постоянное восстановление.

По информации МВФ, критериям финансирования трастового фонда потенциально соответствуют почти три четверти стран-членов МВФ.

К ним относятся все страны с низким доходом, развивающиеся страны, малые уязвимые государства, а также все страны со средним уровнем дохода, валовой национальный доход которых не превышает $12 тысяч.

Поддержка в рамках РСТ направлена на решение структурных проблем, имеющих критические значения для макроэкономики, связанные с серьезными макроэкономическими рисками устойчивости стран-членов, в том числе связанных с изменением климата, готовностью к пандемиям и цифровизацией.

Деньги из трастового фонда могут получить государства, которые имеют пакет высококачественных мер экономической политики, соответствующих целям фонда, сотрудничают с МВФ по основной программе, а также имеют экономически приемлемые уровни долга и достаточный потенциал погашения кредита фонда.

В МВФ предлагают 20-летний срок погашения кредита и 10-летний льготный период.

Сумма денег, которую страна сможет получить с траста, будет ограничена 150% квотами МВФ страны, но не более $1,4 млрд.

В руководстве Международного валютного фонда рассчитывают, что новый трастовый фонд при поддержке стран-членов и международных партнеров будет утвержден Исполнительным советом МВФ во время весенних совещаний и заработает в полной мере до конца 2022 года.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что последний транш от Международного валютного фонда Украина может получить вовремя – в июне 2022 года.

А в дальнейшем, как отметил нардеп, возможен переход на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.

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