Украина пока не нуждается в новой программе с МВФ, — Гетманцев

При отсутствии дополнительных потрясений Украина может обойтись без новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств — таких проблем, которые заставляли бы просто завтра заключать новую программу с МВФ", — сказал Гетманцев.

По его словам, при заключении новой программы необходимо дискутировать, чтобы соглашение было на выгодных для Украины условиях.

"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем продолжать удерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", – добавил глава комитета.

При этом парламентарий уверен в получении двух оставшихся траншей по 700 млн долларов в рамках текущей программы stand-by. Ее действие завершается летом 2022 года.

В ноябре 2021 года МВФ обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by.Она предусматривает еще два пересмотра, по их итогам Украина может получить третий и четвертый транши в размере около $700 млн и $1,1 млрд.

Напомним, 24 ноября 2021 года Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования (эквивалент 699 млн долларов).

Причем в результате меморандума Украина пообещала отказаться от льготных тарифов на газ для населения.