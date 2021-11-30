Гетманцев намекнул: Украина может не выполнить меморандум с МВФ

Любые программы МВФ редко полностью выполнялись, об этом в интервью Новини.LIVE заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Программы МВФ редко когда заканчивались полным выполнением. Скорее, стороны переходили к открытию новой программы и начинали новые переговоры. Такая практика в МВФ, и ничего такого необычного тут нет», — сказал Гетманцев.

Он также добавил, что в программы могут добавляться дополнительные требования, как, к примеру, на этот раз внесена необходимость отчета по ковидному фонду.

«Это не значит, что нарушаются предварительные договоренности, просто ситуация меняется», — отметил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Напомним, Международный валютный фонд обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by. В том числе власти Украины пообещали, что до конца 2021 года 17 миллионов человек пройдут курс вакцинации против коронавируса.

В документе содержатся и мероприятия, которые могут привести к подорожанию энергоносителей для населения. В частности, указывается, что украинская сторона должна обеспечивать, чтобы оптовые цены на газ определялись на прозрачном и эффективном рынке. Указывается также, что необходимо создать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей с информацией для выставления счетов домохозяйствам.

При этом программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши в размере около $700 млн и $1,1 млрд. 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме 3,6 млрд долларов специальных прав заимствования (около 5 млрд долларов) с немедленным выделением первого транша в 2,1 млрд долларов.

Украина 24 ноября получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования (эквивалент 699 млн долларов). Размер второго транша предусматривался в $700 млн, третьего — $560 млн, а заключительного четвертого — $980 млн. Однако второй транш Украина в оговоренное время не получила ввиду невыполнения ряда политических требований, выдвинутых фондом.