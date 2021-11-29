МВФ требует от Украины вакцинацию, рост тарифов на отопление и продажу ПриватБанка. Похоже, что с выполнением обязательств будут сложности

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере $699 млн по программе stand-by в среду, 24 ноября. Вместе с этим стали известны условия сотрудничества с кредитором — Министерство финансов опубликовало Меморандум об экономической и финансовой политике.

Выполнение пунктов этого документа в срок позволит получить Украине третий транш, размер которого также составит около $700 млн. Он запланирован на 4 марта 2022 года. Редакция Delo.ua проанализировала пять ключевых структурных маячков меморандума и рассказывает о перспективах, а также последствиях их выполнения.

В первом пункте меморандума идет речь о коронавирусе: Украина обещает, что политика в стране будет сосредоточена на преодолении ситуации, которую вызвал Covid-19. Признавая, что усилия по вакцинации населения и есть ключевой элемент экономического возобновления, мы обещаем, что до конца 2021 года будет вакцинировано минимум 17 млн человек.

Пока маловероятно, что выполнить это задание удастся в срок — за девять месяцев вакцинальной кампании привились меньше 10,5 млн человек. Шанс на то, что за оставшийся месяц 6,5 млн человек успеют получить вторую дозу, невысок. В течение последнего месяца каждую неделю в Украине вторую дозу вакцины в среднем получали 580 тысяч человек. При сохранении такого темпа к концу года полностью привитых будет всего на 3 млн больше. Впрочем, надежда на выполнение обещания остается — за последнюю неделю в стране закончили курс вакцинации 1,112 млн человек. Если этот показатель продержится последнюю неделю ноября и каждую неделю декабря, то до указанной отметки мы все же доберемся. Успеет ли Украина привить нужное количество граждан? (Приховати)

Другим обязательством Украины стал отказ от любых ограничений цен на газ, который будет поставляться населению. Есть в меморандуме и гарантия того, что оптовые цены будут формироваться на прозрачном и эффективном рынке. Власти в свою очередь обязались пересмотреть все тарифы на отопление и утвердить их в соответствии со всеми издержками, как связанными, так и не связанными с ценой на газ. Любое отклонение от возмещения издержек покроют прозрачной субсидией из государственного или местных бюджетов.

Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что такой шаг приведет к подорожанию газа для населения и теплокоммунэнерго. Он уверен — подобный сценарий развития событий со временем неизбежен. «Сейчас биржевая цена на газ 26-25 грн за кубический метр. С распределением это будет 27-28 грн за кубометр. При текущих ценах на газ это тупик. Я думаю, вся надежда (правительства. — Delo.ua) на то, что весной цены на газ снизятся. Газ должен подешеветь, цены не могут постоянно оставаться такими высокими”, — говорит Марунич. В свою очередь директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев отмечает, что конкретно этот пункт может обойтись для Украины без каких-либо последствий, поскольку такое обязательство было и в предыдущем меморандуме с МВФ. «Невыполненные обязательства с предыдущего меморандума перекочевали в нынешний меморандум. Они (правительство. — Delo.ua) могут выполнить его, но зависит это от того, насколько Кабмин будет нуждаться в деньгах МВФ. Если получится обойтись без этих средств, то можно опять пообещать и не сделать. Тем более, если прикрыться коронакризисом. В прошлый раз Кабмин так и сделал, а МВФ поверил. Или сделал вид, что поверил», — говорит Рябцев. Сможет ли правительство проигнорировать требование и ограничить цену на газ? (Приховати)

Еще одним энергетическим пунктом меморандума оказался вопрос сбыта газа бытовым потребителям — до конца марта 2022 года Украине нужно будет разработать и предоставить всем поставщикам газа базы данных потребителей со всей информацией, необходимой для выставления счетов домохозяйствам.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, этот пункт был пролоббирован «Нафтогазом», поскольку еще его экс-председатель правления Андрей Коболев обвинял газораспределительные компании в том, что они не делятся абонентскими базами и это мешает другим участникам рынка конкурировать. «Но сейчас конкурировать уже некому. Сейчас «Нафтогаз» продает газ по доступным для населения ценам только балансирующей группе. А для всех остальных газ стоит очень больших денег. Конкуренция между балансирующей группой и «Нафтогазом» невозможна. Но вообще, это было бы справедливо. Все должны иметь равный доступ к абонентской базе», — уверен Марунич. Директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что выполнение этого пункта более вероятно, чем либерализация тарифов для населения. «Тут речь идет в первую очередь о проблемах сбытовой компании «Нафтогаза», которая хочет расширить свою абонентскую базу за счет базы так называемых облгазов. А облгазы по вполне понятным причинам не желают делиться своей абонентской базой со своими прямыми конкурентами», — говорит Рябцев. Зачем поставщикам база данных украинцев, которые используют газ? (Приховати)

В вопросе налоговой политики Украина пообещала не менять действующий налог на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. В целом руководство страны говорит, что в дальнейшем будет воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения.

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян обращает внимание, что, как и любой другой кредитор, МВФ хочет от Украины возврата процентов, а значит, заинтересованность в каких-то новаторских налоговых схемах у организации отсутствует. Основная же идея налога на выведенный капитал в том, чтобы стимулировать бизнес тратить больше денег на развитие своего дела. «Другими словами, налог платится только с той суммы, которую получают собственники в виде вознаграждения. В какой-то степени эту меру можно сравнить с беспроцентной ссудой правительства. ННВК — это способ стимулировать экономический рост в ущерб сокращению бюджетных поступлений, а это для МВФ лишние риски», — говорит Сароян. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин говорит, что налог на выведенный капитал положительно себя зарекомендовал в других странах, и самый яркий пример показывает Эстония. Там темпы прироста экономики и инвестиций выше, чем в соседних странах, если брать сопоставимые цифры. Успех повторили Латвия или, например, Грузия, которая начала это делать немного позже Эстонии. «Соответственно, этот опыт может быть применен в Украине. К сожалению, по мнению банкиров, в Украине 90% компаний оптимизируют прибыль. Поэтому в нашей стране налог на прибыль платят чуть больше тысячи компаний, как правило, с государственной долей или иностранные компании-импортеры. В итоге экономика государства находится в тени. Налог на выведенный капитал в такой ситуации выстраивает статус-кво, при котором не нужно оптимизировать прибыль, а облагается налогом только та часть прибыли, которая выводится бизнесом в виде дивидендов. Таким образом снижаются издержки бизнеса на оптимизацию прибыли, растет оборот на капитал, растет объем выдаваемых кредитов, растут инвестиции и экономика. Соответственно, это полезная реформа для нашей страны и хорошая налоговая фискальная инновация, которая даст прирост экономике на 1-3% в год», — объясняет он. Меморандум, по словам Амелина, показывает: Украина не является субъектом, поскольку мы не умеем отстаивать свою позицию и не имеем своей стратегии развития. «Поэтому из-за небольшой суммы денег мы отказываемся от стратегической возможности для развития собственно экономики. Я неоднократно общался с представителями МВФ по налогу на выведенный капитал, и аналитические записки, на которые ссылается МВФ, готовит украинское Министерство финансов с большим количеством манипуляций и перекручиваний. В чем мотивация? Если мы упрощаем налоговую систему Украины, то теряется коррупционная рента. А чиновники не хотят от нее отказываться и, по факту, манипулируют данными, чтобы сформировать позицию МВФ. В итоге теряют все — и бизнес, и государство, и граждане», — подытожил эксперт. Почему МВФ против налога на выведенный капитал в Украине? (Приховати)

Есть в меморандуме два важных пункта и о банковской системе Украины. В частности, до конца января 2022 года Кабинет министров Украины должен утвердить дорожную карту по выводу ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации. Еще и содействовать привлечению авторитетных международных инвесторов.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отмечает: подготовка к приватизации госбанков идет уже несколько лет. В стратегии правительства, утвержденной в прошлом году, зафиксировано намерение продать ПриватБанк частному инвестору в 2022 году. В этом году звучали планы разделить финучреждение на Good и Bad банки. «Без этого разделения, думаю, найти инвестора вообще невозможно. Сейчас же речь идет о создании дорожной карты подготовки к продаже, которая наверняка будет включать и указанное разделение. В целом это вполне реализуемая задача. Тем более, что продажа может быть частичной. Это, к слову, на мой взгляд, самая правильная стратегия. Во-первых, найти инвестора, готового вложить $6-10 млрд в покупку ПриватБанка, — крайне сложная задача. Тем более, если мы подразумеваем политически нейтрального инвестора. Во-вторых, влияние крупнейшего банка страны настолько существенно, что государству желательно сохранить хотя бы какой-то уровень контроля над ним. Это не означает, что ПриватБанк не нужно приватизировать. Напротив, это необходимо делать. Огромная доля государства в банковском секторе Украины — вполне достаточный мотив для такого решения", — говорит Свитек. Почему приватизировать Ощад и Приват легко не получится? (Приховати)

Также в меморандуме отмечается, что руководство страны должно утвердить планы преемственности с указанием сроков для наблюдательных советов каждого из госбанков. И все это должно состояться в рамках стратегий финансовых учреждений на 2021-2024 годы.

Замглавы Ассоциации Украинских Банков Елена Коробкова отмечает: если срок этого изменения предусмотрен недавно одобренным меморандумом, то он должен быть реален. По ее словам, для украинской стороны условия меморандума не стали откровенной неожиданностью — это результат большой предварительной работы, проведенной совместно с миссией МВФ на подготовительном этапе. "План преемственности наблюдательного совета — один из элементов сложной системы корпоративного управления. Его функция — обеспечить последовательность в реализации стратегии банка. Перемены в составе набсовета не должны приводить к переменам в стратегии, иначе стратегия сама по себе превратится в бесполезную формальность. Скорее, новые члены набсовета должны подбираться таким образом, чтобы соответствовать стратегии или запланированным переменам в ней. И тогда даже внезапное выбытие одного или нескольких членов наблюдательного органа не окажет негативного влияния на развитие банка. И на чем еще хочу акцентировать внимание – наблюдательный совет подразумевает в том числе и независимых директоров. Более того, каждый из них должен обладать определенной квалификацией, что в целом позволяет говорить о квалификационной пригодности наблюдательного совета. Например, тот, кто возглавляет аудиторский комитет, должен разбираться в аудите и иметь соответствующий опыт. У того, кто отвечает за вознаграждение, должен быть руководящий опыт или опыт в hr, а у того, кто работает с рисками, опыт работы в рисках", — объясняет Коробкова. Зачем госбанкам преемственность набсоветов? (Приховати)

Напомним, 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в объеме $3,6 млрд специальных прав заимствования (около $5 млрд) с немедленным выделением первого транша в $2,1 млрд. После первого транша было намечено четыре пересмотра программы по итогам июня, сентября и декабря, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря, а также 15 мая и 15 октября 2021 года. Однако предоставление второго транша Украине в оговоренное время отложили из-за невыполнения ряда политических требований фонда.

При этом в августе 2021 года Украина получила от МВФ значительно большую сумму — $2,7 млрд — без всяких условий. Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.