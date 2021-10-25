Ощадбанк возьмет €100 млн евро у ЕБРР с возможностью вернуть акциями

Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития 22 октября подписали мандатное письмо, согласованное Министерством финансов Украины, об условиях будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка на сумму до 100 млн евро.

Как сообщает Минфин, подписание состоялось при участии председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова и управляющего директора ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрона.

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"В то же время представители банков договорились активно работать над меморандумом о взаимопонимании, что соответствует стратегии развития банка на 2021-2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора, которые предусматривают снижение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году", — отмечается в сообщении.

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Данная стратегия развития банка была одобрена Кабинетом министров 12 октября, ее проект был разработан правлением госбанка и утвержден его наблюдательным советом.

В Минфине также добавляют, что на сегодня ЕБРР инвестировал более 15 млрд евро в 505 проектов в Украине с целью проведения реформ, усиления энергоэффективности и энергетической безопасности, поддержки сельскохозяйственных и промышленных проектов, а также малого бизнеса.

Напомним, что в феврале Наумов анонсировал вхождение ЕБРР в капитал Ощадбанка уже до конца 2021 года.