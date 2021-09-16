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Банки 40 минут назад

АМКУ оштрафовал Ощадбанк почти на 14 млн гривен

В Ощадбанке не согласны с данным решением и будут оспаривать его

Фото: Экономическая правда Фото: Экономическая правда
Фото: Экономическая правда

16 сентября 2021, Антимонопольный комитет Украины на своем заседании принял решение о наложении штрафа в размере 13,88 млн гривен на Ощадбанк Укрианы за осуществление концентрации без разрешения Комитета.

Соответствующее решение опубликовано на сайте АМКУ. 

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Так, нарушение Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета", — говорится в сообщении ведомства. 

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При определении размера штрафа Комитет учел, что Ощадбанк факт совершения нарушения не признал и препятствовал расследованию. А именно: банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа на требование АМКУ.

"Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года", — отмечается в сообщении. 

При этом сам Ощадбанк не согласен с решением АМКУ. Так, в Ощадбанке сообщили, что приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве. Производство было нарушено против недобросовестного должника, который не выполнял своих обязательств по кредитному договору. 

Также Ощадбанк предоставил подробные объяснения по этому АМКУ.и сообщил о том, что должник оказывал значительные препятствия в реализации его прав, а также продолжает в судебном порядке выдвигать в банк безосновательные требования. Это продолжается почти пять лет.

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"Этот заемщик несмотря на долги перед Ощадбанком пытался взыскать с финансового института значительную сумму средств, что фактически занимается рейдерством. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела. Ощадбанк считает такое решение АМКУ крайне вредным для всей банковской системы, наносит вред системе защиты прав кредиторов", — передает пресс-служба банка.  

Напомним, что АМКУ отменил штраф на 40 млн гривен трем производителям спреда из растительных жиров.

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