АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн грн за сговор на тендере по ремонту винницких дорог

Антимонопольный комитет 12 августа оштрафовал на общую сумму 45,86 млн грн три компании за сговор на дорожном тендере в 2019 году.

Как говорится в сообщении АМКУ, тогда Служба автомобильных дорог в Винницкой области решила закупить услуги по эксплуатационному содержанию и текущему ремонту дорог общего пользования государственного значения.

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Участвовали в нем ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", дочернее предприятие госкомпании "Автомобильные дороги Украины" "Винницкий облавтодор", а также ООО "Шляхбуд".

Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. Победителем на аукционе стало СП "Интервиас Украина".

Однако, как установил в итоге комитет, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена. За это АМКУ и применил к ним указанные санкции.

В комитете также указывают, что согласно закону о публичных закупках субъекты хозяйствования, признанные им нарушителями закона о защите экономической конкуренции, лишаются права участвовать в торгах на три года.

Напомним, что в 2019 году обнаружилось, что работы по ремонту дорог в Винницкой области были выполнены — номинально "Интервиас Украина" — крайне некачественно: дороги буквально начали "трещать по швам" в том же году. Причем выяснилось, что работы де-факто работы проводили сотрудники Винницкого облавтодора, который в тендере на обслуживание и ремонт как раз проиграл.

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