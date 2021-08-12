Транспорт 1 час назад

АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн грн за сговор на тендере по ремонту винницких дорог

Скандальный аукцион проводился еще в 2019 году, но комитет обнаружил коррупционную схему лишь сейчас

Фото: Винницкий облавтодор Фото: Винницкий облавтодор
Фото: Винницкий облавтодор

Антимонопольный комитет 12 августа оштрафовал на общую сумму 45,86 млн грн три компании за сговор на дорожном тендере в 2019 году.

Как говорится в сообщении АМКУ, тогда Служба автомобильных дорог в Винницкой области решила закупить услуги по эксплуатационному содержанию и текущему ремонту дорог общего пользования государственного значения.

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Участвовали в нем ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", дочернее предприятие госкомпании "Автомобильные дороги Украины" "Винницкий облавтодор", а также ООО "Шляхбуд".

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Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. Победителем на аукционе стало СП "Интервиас Украина".

Однако, как установил в итоге комитет, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена. За это АМКУ и применил к ним указанные санкции.

В комитете также указывают, что согласно закону о публичных закупках субъекты хозяйствования, признанные им нарушителями закона о защите экономической конкуренции, лишаются права участвовать в торгах на три года.

Напомним, что в 2019 году обнаружилось, что работы по ремонту дорог в Винницкой области были выполнены — номинально "Интервиас Украина" — крайне некачественно: дороги буквально начали "трещать по швам" в том же году. Причем выяснилось, что работы де-факто работы проводили сотрудники Винницкого облавтодора, который в тендере на обслуживание и ремонт как раз проиграл.

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