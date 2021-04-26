"Тендерный тролль". Как АМКУ помогал Араику Амирханяну шантажировать дорожную отрасль

Недавно президент Владимир Зеленский лишил гражданства Араика Амирханяна, известного как "главный тролль" публичных закупок в дорожном строительстве. Ранее СНБО наложила санкции на целый ряд его компаний и на него лично.

Однако вплоть до этого решения, несмотря на многочисленные уголовные дела и межнациональный розыск, Амирханян неплохо себя чувствовал. Не в последнюю очередь — благодаря поддержке со стороны Антимонопольного комитета, который рассматривает жалобы участников тендеров и других заинтересованных сторон.

Друзья из АМКУ

Амирханян и его компании известны в Украине по нескольким поводам. В первую очередь, его знают как "тендерного тролля".

Суть "троллинга" заключается в подаче жалоб в АМКУ на условия или результаты публичных закупок в сфере дорожного строительства, из-за чего сами тендеры либо блокируются, либо отменяются. АМКУ — единственный в стране орган, который рассматривает жалобы реальных и потенциальных участников публичных закупок на действия организаторов тендеров, документацию, решения, поведение других участников. Жалобы рассматривает специальная коллегия, в которую входят трое уполномоченных АМКУ.

Участники рынка говорят, что цель такго "троллинга" — чтобы компании Амирханяна если не победили в публичном тендере, то хотя бы получили субподряды от победителей в обмен на отзыв жалобы. В противном случае Амирханян или его подчиненные якобы требовали крупные "отступные" за отзыв жалоб.

В 2018-2019 годах компании Амирханяна подали в АМКУ свыше 500 различных жалоб на подрядчиков, заказчиков дорожного строительства. 80% жалоб были удовлетворены. Одними только усилиями ЧП "Полтавабудцентр" было заблокировано дорожное строительство на сумму не менее 6 млрд грн. во Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. А ООО "Николаевбудцентр" в одной только Полтавской области сумело заблокировать 4 тендера сразу на 2,5 млрд. грн. Только в половине случаев торги были завершены, в половине — отменены. Это означает, что дорога, скорее всего, так и не была отремонтирована в бюджетном году.

Если тендер объявлялся повторно, то во многих случаях компании Амирханяна на нем уже побеждали, поскольку АМКУ обязывал заказчиков убирать якобы дискриминационные — а на самом деле соответствующие законодательству — требования о количестве людей, техники, опыта работы без отрицательных отзывов и т. д. Если же "протянуть" победу Амирханяна не удавалось — тендеры отменяли.

Участники рынка считают, что успех "тендерного троллинга" во многом зависел от помощников внутри АМКУ. В частности, СМИ писали о том, что Агия Загребельская — экс-уполномоченная АМКУ времен Петра Порошенко, которую уволили в 2019 году за недостоверное декларирование — активно способствовала удовлетворению жалоб компаний Амирханяна в коллегиях, которые она возглавляла. СМИ публиковали целые перечни решений, которые ее коллегия принимала вопреки законодательству.

Поскольку коллегия рассматривает тысячи однотипных жалоб, вполне логично, что решения при аналогичных "вводных" должны быть одинаковыми. Как правило, жалобы касаются определенных условиях в тендерной документации, которые участник считает дискриминационными — и просит либо полностью отменить, либо скорректировать такие условия. Часто жалобу подает ненадлежащий субъект — компания, которая даже теоретически не может принять участия в тендере (например, из-за отсутствия необходимого опыта или подтверждения объема выполненных ранее работ). В таком случае законодательство предписывает жалобу отклонять и не принимать в работу.

Однако только не в случае, когда такие жалобы подавали компании из орбиты Араика Амирханяна.

Несмотря на то, что Амирханяна неоднократно задерживали, в том числе и по подозрениям в нападении на чиновников центрального аппарата и местных подразделений "Укравтодора", а также несмотря на то, что он врывался в помещение АМКУ, где рассматривались жалобы его компаний, чтобы лично осуществлять психологическое давление на членов коллегии — "тендерный троллинг" продолжал работать как часы.

Более того, на схемы в АМКУ не влиял и тот факт, что компании Амирханяна также обвинялись незаконной переправке людей через админграницу с Крымом, уплате налогов в оккупированном Крыму (статья о поддержке свержения конституционного строя, к которому приравниваются любые финансовые взаимоотношения со госорганами страны-агрессора), незаконной перевозке стройматериалов, присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, блокировании более 200 тендеров на общую сумму свыше 20 млрд грн.

Эстафету передали "новым лицам"

Как выяснилось, в 2020-21 годах, как раз накануне внедрения санкций против Амирханяна, "эстафету" поддержки "тендерного троллинга" "подхватила" первый замглавы АМКУ Ольга Валериевна Музыченко. Коллегия под ее руководством удовлетворяла жалобы Амирханяна и приближенных компаний в случаях, когда ранее при аналогичных обстоятельствах такие жалобы отклонялись.

Среди примеров участники рынка приводят тендеры №UA-2021-02-04-004069-c.a2 (САД Кировоградской области), UA-2021-02-16-003153-c.b2 (САД Винницкой области), UA-2021-02-03-005024-c.b1 (САД Ивано-Франковской области) и другие, где решения коллегии шли вразрез с действующей наработанной практикой, удовлетворяя жалобы на "дискриминационные" условия о необходимом опыте, объемах выполненных работ и финансовой состоятельности.

Несмотря на то, что сегодня бизнес Амирханяна уже под санкциями, а сам он очевидно не собирается возвращаться в Украину из Парижа, вопрос ответственности людей, которые помогали ему в недавнем прошлом, очевидно должен волновать правоохранительные органы. Ведь последствия такой практики и возможное ее повторение с другими такими же "троллями" в будущем — это только вопрос времени, если сегодня нарушение закона останется безнаказанной.

Понесет ли ответственность за поддержку Амирханяна Музыченко? Возможная причастность к подыгрыванию "главному дорожному троллю" на тендерах — не единственное потенциально темное пятно в биографии первой замглавы АМКУ. Стоит напомнить, что само ее назначение в комитет не вызвало особого восторга ни у участников рынка, ни у представителей общественности. Музыченко, в первую очередь, известна как жена "неудавшегося спонсора" президентской кампании Владимира Зеленского.

"Наші гроші" писали, что Сендзюк во времена Януковича был помощником нардепа от БЮТ Алексея Зарудного. Это бывший глава Пенсионного фонда. Во времена Порошенко, основанные Сендзюк КУА "Система плюс" и "Смарт финанс" фигурировали в истории с хищением сахара в государственном Агрофонде в 2015 году на сумму 300 млн грн. По этому делу НАБУ задержало прокурора Александра Колесника. Также в этой истории фигурировали еще несколько компаний, основанных другими помощниками Зарудного — Вадим Шапошников (владелец компании — "Проф индастри" и "Индастри стандарт"), Георгий Ананьев (бывший член Наблюдательного совета "Конкорд Инк"). Сейчас на Шапошникова записана компания ООО "КУА "Система плюс", которой Сендзюк владел в момент, когда Музыченко подавалась на пост в АМКУ. Чиновница также работала в этой компании.

Также Ольга Музыченко указала в декларации несколько квартир в Киеве. В двух квартирах совладелицей является Ирина Валерьевна Педь. По данным "Прозорро", "Экспертная Группа "Эс энд Ди", где она работает, в 2019-2020 годах получило десяток заказов НАБУ на проведение различных экспертиз и исследований на общую сумму более 350 тыс грн. В частности, Ирина Педь по заказу принадлежащего Игорю Коломойскому Никопольского ферросплавного завода проводила экспертизу "убытков" от схемы "Роттердам+". Она фигурирует в расследовании ДБР о фальсификации этой экспертизы. Телеграмм-канал "Украинский антитраст" также связывал Музыченко с дальним окружением главы СБУ Ивана Баканова.

Если Музыченко и является ставленницей кого-то из окружения Президента Владимира Зеленского, то тем более странной выглядела поддержка с ее стороны компаний Араика Амирханяна — главного блокировщика "Большого строительства". Именно поэтому вопрос ответственности за незаконные решения должен решиться как можно скорее.

Ростислав Писаренко