Экс-уполномоченную АМКУ обвинили в попытке заморозить дорожное строительство — СМИ

Бывшую государственную уполномоченную Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агию Загребельскую обвининили в том, что она выступает против новой методики проведения тендерных закупок дорожных строительных работ, поскольку представляет интересы известного "тендерного тролля" Араика Амирханяна. Это утверждается в материале "Экономических новостей", сообщают "Українські Новини".

Журналисты написали, что для минимизации рисков затягивания тендерных процедур, отмены торгов из-за надуманных жалоб и прочих препятствий, "Укравтодор" разработал проект типовой тендерной документации. "В ней будут унифицированы требования к подрядчикам, пакет документов для участников торгов будет максимально стандартизирован, не останется места для "заточек" заказчиков (специфических условий, которые могут выполнить только отдельные "правильные" компании)", — говорится в материале.

При этом повысятся требования к опыту работы, наличию техники и квалифицированных кадров. И чем сложнее будет категория работ, тем более жесткими будут эти условия. Появление новой методики вызвало небывалое сопротивление со стороны небольших строительных компаний, которые фактически будут отрезаны от "крупных" тендеров из-за отсутствия опыта, финансовой подушки безопасности и техники. Возглавляет протест Всеукраинская дорожная ассоциация и ее руководитель Артем Артем Гриненко.

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"Однако наблюдатели считают, что одним из ключевых вдохновителей протестов является не сам Гриненко, а стоящий за Ассоциацией скандальный дорожный строитель и известный "тендерный тролль" Араик Амирханян, которого множество раз обвиняли и в отмывании денег, и в финансировании терроризма и свержения конституционного строя, и в мошенничестве. Его лично даже задерживала Служба безопасности Украины", — сообщают "Українські Новини".

"Один из "секретов успеха" Амирханяна — массированное обжалование любых проигранных торгов и "свои люди" в Антимонопольном комитете — последней инстанции, в которой оспариваются результаты тендеров. Жалобы рассматривают постоянные коллегии, в состав которых долгое время входила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская. Компании Амирханяна "Полтавабудцентр" и "Миколаївбудцентр" только за период 2018-2019 годов направили в АМКУ более 500 жалоб, 80% которых были удовлетворены", — говорится в статье.

По данным издания, одними только усилиями ЧП "Полтавабудцентр" было заблокировано дорожное строительство на сумму не менее 6 млрд гривен во Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. А ООО "Николаевбудцентр" в одной только Полтавской области сумело заблокировать 4 тендера сразу на 2,5 млрд гривен.

"Не удивительно, что именно Агия Загребельская, которая сегодня является соучредительницей организации "Лига антитраста", одной из первых поддержала опасения Артема Гриненко, назвав обновленную методику "Укравтодора" картелизацией. По ее мнению, на рынке останется только 5 крупных компаний, почти сотня остальных будут вынуждены его покинуть", — говорится в материале.

При этом журналисты указали на манипулятивный характер такого утверждения. "Во-первых, ужесточение условий коснется только тендеров на национальные "сложные" трассы. 22 млрд гривен, которые местные бюджеты выделят на строительство и ремонт региональных дорог — никто не отменял, там можно работать и набираться опыта. То есть без куска хлеба никто не останется. Во-вторых, лидеров рынка, которые способны реализовать масштабные проекты и минимизировать риски гарантированных случаев — гораздо больше, чем пять. Среди них в том числе и небольшие компании, которые просто объединили опыт, человеческие ресурсы и технику", — подытожило издание.