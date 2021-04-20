Политика 40 минут назад

Зеленский лишил гражданства трех контрабандистов — СМИ

Все трое имеют гражданства других стран — Израиля, Армении и Румынии

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский еще неделю назад подписал указ о приостановке украинского гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, которых в Офисе президента рассматривают в качестве контрабандистов.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на осведомленный источник.

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"Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства являются непубличными", — отметил источник.

Все трое имеют гражданства других стран. Так, Альперин имеет паспорт Израиля, Амирханян — Армении, а Еримичук — Румынии.

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Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные санкции против десяти лиц, которые со ссылкой на данные спецслужб были объявлены крупнейшими контрабандистами Украины.

Кроме Альперина и Еримичука, под ограничения попали следующие граждане: Иван Бокало, Владимир Дидух, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирманюк, Александр Чудаков , Виктор Шерман. Амирханяна в списке не было. 3 апреля Зеленский своим указом ввел в действие это решение СНБО.

15 апреля по итогам нового заседания СНБО Зеленский заявил, что совет продолжит введение санкций против контрабандистов, и на очереди — список из 12 физических и юридических лиц.

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