АМКУ отменил штраф на 40 млн гривен трем производителям спреда из растительных жиров

Три производителя сливочного масла добились в судах отмены штрафов Антимонопольного комитета, наложенных по обвинению в обмане потребителей из-за продажи под видом масла спреда из растительных жиров. Об этом сообщает Лига антитраста.

В сентябре суд отменил штраф в 3,9 млн грн Гайсинскому молокозаводу, июле 20 млн грн штрафа Богодуховскому молокозаводу и в августе 9,5 млн грн Деражнянскому молокозаводу.

Поводом для отмены штрафа Гайсинскому молокозаводу стали результаты экспертизы масла, проведенные самим заводом, доказывающие, что их продукт соответствует требованиям ГОСТа.

Также доводами производителя, кроме результатов собственной экспертизы, было то, что Госпродпотребслужба уже проверяла в 2018 году продукцию Гайсинского молокозавода и нарушений не выявила. А повторное взятие образцов в 2020 году противоречит требованиям законодательства, т.к. оно не было запланировано и проведено без участия представителя завода.

АМКУ не стал подавать апелляцию на данное решение суда.

Богодуховскому маслозаводу удалось отменить штраф благодаря тому, что АМКУ не смог доказать, что "масло", непригодность которого подтвердили около 20 экспертных заключений и протоколов исследований, действительно принадлежит ООО "Богодуховский молокозавод". Судьи подвергли сомнению достоверность выводов лабораторий: они не содержали номера партии и номеров пломб исследуемых образцов масла.

Поводом для отмены штрафа Деражнянскому молокозаводу стало непроведение АМКУ повторной экспертизы взятых образцов продукции.

Напомним, что молоко и масло, по данным Госпродпотребслужбы, остаются самыми фальсифицируемыми продуктами.

Кроме того, с учетом дороговизны масла, аналитики предполагают, что этой осенью произойдет некоторое увеличение выпуска спредов и растительно-сливочных смесей. А пока производство такой продукции ниже прошлогоднего уровня. В июле выпустили лишь 2,8 тысячи тонн товара.