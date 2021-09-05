Цены на сливочное масло в Украине продолжат свой рост — эксперты

В августе мировые цены на сливочное масло продолжили свой рост. По прогнозам аналитиков, стоимость этого продукта в ближайшее время будет расти, однако темпы замедлятся, передает "Инфагро".

По информации издания, собственное производство масла в последнее время сократилось, экспорт до недавнего времени был относительно активным, а импорт оказался заметно меньше прошлогоднего уровня. Таким образом, запасы товара в стране небольшие.

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Эксперты отмечают, что пополнение запасов за счет импорта вряд ли возможно, так как ситуация со стоимостью ввоза такова, что продавцы не спешат отдавать и отечественное масло в надежде на его дальнейшее подорожание.

В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей составил от 140 до 167 тысяч грн за тонну. При таких внутренних ценах объемы экспортных сделок заметно уменьшились.

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По мнению аналитиков, на сегодняшний день текущее производство масла пока полностью удовлетворяет спрос, несмотря на заметное его сокращение. В прошлом месяце выпущено 6,7 тысяч тонн товара, что на 13% меньше, чем в августе 2020 года.

При этом, специалисты считают, что осенью следует рассчитывать на заметное сокращение производства масла, что не поспособствует снижению цены.

С учетом дороговизны масла, аналитики предполагают, что с осени произойдет некоторое увеличение выпуска спредов и растительно-сливочных смесей. А пока производство такой продукции ниже прошлогоднего уровня. В июле выпустили лишь 2,8 тысяч тонн товара.

Напомним, с конца 2021 года молочная продукция в Украине может подорожать в среднем на 2%, так как существующие программы господдержки фермеров и импорт крупного рогатого скота уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров.

Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27 — $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года.

По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.