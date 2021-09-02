АМКУ призывают пристальнее расследовать завышение цен производителями цемента

Антимонопольный комитет должен расследовать подорожание цемента в Украине в результате вероятного необоснованного завышения цен основными его производителями. Как сообщает "Лига антитраста", она подала в комитет соответствующее заявление о нарушении, к которому предлагает присоединиться всем закупщикам украинского цемента за последние два года.

"Цена на цемент за последние три года выросла в среднем на 35-50%. Его подорожание означает повышение цен на объекты строительства, стройматериалы и изделия из цемента. Поднятие стоимости цемента ощутимо влияет на каждого. При покупке недвижимости, строительстве, проведении ремонтных работ и тому подобное каждый переплачивает", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в 2019-2020 годах компании-участники ассоциации "Укрцемент", не испытывая конкуренции, повышали цены на свою продукцию. В данную ассоциацию входят "Кривой Рог Цемент", "Ивано-Франковск Цемент", "Дикергофф Цемент Украина" и группа CRH ("Подольский цемент", "Николаевцемент" и "Цемент").

"Как так получилось? Производители отстранили от рынка "лишних" конкурентов — импортеров, сделав для них ввоз цемента на территорию Украины экономически невыгодным. Доля импортеров на рынке цемента сегодня невелика — в среднем 8%", — отмечают в организации.

Лидеры рынка добились введения Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговой пошлины на импортный цемент (в частности, портландцемент) в размере 114,95% — из России, 57,03% — из Беларуси, 94,46% — из Молдовы, после чего скоординированно повысили цены на собственную продукцию.

"Так, рентабельность производства в 2019 году выросла в среднем на 800%, а в 2020 году на 520%. При этом объективные факторы, которые этому способствовали, отсутствовали, поскольку в тот период не было зафиксировано ни подорожания электричества и материалов, необходимых для производства, ни других факторов", — указывают в "Лиге антитраста".

В свою очередь рост цен на украинском рынке заинтересовал уже импортеров из Турции, и в 2020 году уже 97% всего импортного цемента в Украину поставлялось именно из этой страны.

"В сентябре 2020 года Минэкономики начало новое антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину турецкого цемента, которое, по неофициальной информации, подойдет к концу на днях. Ранее обнародованные выводы Минэкономики предусматривали введение пошлины на турецкий импорт на уровне около 40-50%", — отмечается в сообщении.

Напомним, что в апреле АМКУ уже обращал внимание на рост цен на цемент упомянутых украинских производителей, призвав их воздержаться от повышения цен до завершения упомянутого расследования МКМТ импорта цемента из Турции.