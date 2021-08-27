Около 45% украинцев хотят приобрести квартиру, а могут ее купить только 6% — исследование

Приблизительно 45% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников хотели бы улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, которое по заказу компании M4U провела компания Gradus.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По расчетам M4U, в 2020 году лишь около 3% "желающих" смогли приобрести новую квартиру.

По словам директора этой компании Владимира Даниленко, в результате локдаунов 2020-2021 годов и запуска программы ипотечного кредитования под 7% количество инвесторов, рассматривающих возможность покупки квартиры на вторичном рынке, сравнялось с "первичкой".

Таким образом, всего около 6% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году имели финансовую возможность реализовать желание приобрести квартиру.

Как известно, в 2020 году застройщики и посредники продали на первичном рынке недвижимости Киева около 40,5 тысячи квартир.

Напомним, цены на недвижимость на протяжении полутора "ковидных" лет не просто возобновились после падения во время первого локдауна весной 2020 года, но и показали значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома от 2011 года — на 16,7%.

Отметим также, что Delo.ua писало о том, как изменились цены на аренду квартир в Киеве в последние месяцы и годы.