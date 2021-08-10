Многофункциональная среда и адаптивные планировки. Чего хотят украинцы от премиум-жилья

За период пандемии запросы покупателей премиального жилья к планировочным решениям и инфраструктуре комплексов изменились. Стали более востребованы адаптивные планировки пространства с возможностью зонирования, рабочие зоны и кабинеты, а террасы вошли в ТОП-3 дополнительных требований к функциональности квартир, рассказали аналитики компании "Интергал-Буд".

Главной тенденцией последнего года стал повышенный спрос на полнофункциональную среду для жизни, работы, отдыха и досуга. Свыше 85% покупателей премиального жилья главным критерием выбора считают полноценное пространство для жизни внутри комплекса, которое состоит из развитой коммерческой, социальной, рекреационной и досуговой инфраструктуры.

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Наиболее привлекательными в этом сегменте становятся комплексные проекты представительского уровня с продуманной экосистемой, повышенным уровнем приватности и комфорта. Как правило, они расположены в престижных локациях вблизи ключевых транспортных узлов и артерий рядом с большими парково-рекреационными зонами.

Подобные жилые комплексы позволяют тратить минимальное количество времени на передвижение между домом, работой, школой, местами отдыха и уделять куда больше времени личному и семейному благополучию.

Многофункциональность — главный тренд для новых современных и амбициозных девелоперских продуктов, а концепция "получить все, не покидая территории дома" актуальна всегда. В нашем быстротечном и стремительно меняющемся мире она экономит главный ресурс — время.

По мнению экспертов рынка недвижимости, это стало одной из причин, почему спрос на элитное жилье в многофункциональных комплексах за год вырос в 1,5 раза. А вслед за спросом растет ликвидность, цена и инвестиционная привлекательность лотов.

"В нашем многофункциональном комплексе Intergal City за год средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 20%, а потенциал роста до конца строительства в 1,5-2 раза выше", — рассказали в компании.

В составе МФК премиум-класса Intergal City, помимо продуманной жилой части, представленной квартирами и апартаментами, присутствуют большой коммерческий блок и площади для бизнес-центра. Благодаря разнообразной и правильно подобранной инфраструктуре здесь создана максимально комфортная, безопасная и продуманная среда для человека в самом центре жизни современного мегаполиса.

Здесь будет свой супермаркет и торгово-офисный комплекс с галереей бутиков класса люкс для самых взыскательных клиентов, спортивный комплекс на 4 500 кв. м с бассейном и SPA-зоной, где можно заниматься любимыми видами физической активности, восстанавливать силы, отдыхать в компании или устраивать социальный детокс. Запроектирован в составе комплекса также современный бизнес-центр с классическими и гибкими офисами, конференц-залом, местами для встреч и переговоров.

Резидентов с детьми порадует многоуровневый детский центр прямо на территории, где для малышей подберут разнообразный досуг и лучшие методики преподавания. Не оставит равнодушными родителей и большой перечень именитых учебных заведений, которые находятся в непосредственной близости с комплексом.

Автомобилистам предусмотрели достаточное количество паркомест — 1350. Транспортная инфраструктура здесь продумана до мелочей: есть и открытые, и подземные паркинги, и гаражные боксы, и зарядки для электрокаров. К слову, совсем скоро в Intergal City начнутся продажи машино-мест.

Для тех, кто планирует прописать свой бизнес, какого бы профиля и размера он ни был, рядом с домом, в компании "Интергал-Буд" приготовили выгодное предложение: стартовали продажи коммерческих площадей во всех пяти башнях комплекса. Их площадь варьируется от 65 до 1 000 кв. м и предусмотрена под абсолютно разные объекты инфраструктуры и быта со всей необходимой инженерией, хорошей проходимостью и витринными группами.

Трехуровневый ресторан на территории с изысканной кухней и панорамной террасой на 900 кв. м порадует не только гастрономическим наслаждением, но и лучшими в городе закатами с видом на монумент "Родина-Мать", зеленые склоны Днепра, Ботсад. Впрочем, гоняться за отличительными видовыми характеристиками жителям комплекса не придется: большие окна всех без исключения квартир и апартаментов обеспечат прекрасную инсоляцию и панораму.

Второй по значимости критерий выбора премиального жилья, отмечают аналитики, как раз связан с квартирой и частным жилым пространством. Во время пандемии значительно повысилась ценность балконов, террас и лоджий. Теперь они воспринимаются как полноценные комнаты, увеличивающие полезное пространство квартиры. В Intergal City их площадь позволяет жителям оборудовать здесь игровую или обеденную зону, разместить спортивные тренажеры или детский игровой уголок, обустроить летний кинотеатр, лаунж-зону или мини-сад.

Аналитики компании также отмечают, что фактически на треть вырос интерес к адаптивным планировкам, которые можно зонировать в зависимости от индивидуальных потребностей — четко отделить рабочую зону от места отдыха, пространства для активного досуга или тихого отдыха и так далее. В Intergal City все квартиры и апартаменты сдаются со свободными планировочными решениями, чтобы не сковывать полет фантазии при создании дизайн-ремонта будущего владельца жилья.