Недвижимость 40 минут назад

Многофункциональная среда и адаптивные планировки. Чего хотят украинцы от премиум-жилья

Наиболее привлекательными в премиум-сегменте становятся комплексные проекты представительского уровня с продуманной экосистемой, повышенным уровнем приватности и комфорта

Многофункциональная среда и адаптивные планировки. Чего хотят украинцы от премиум-жилья Многофункциональная среда и адаптивные планировки. Чего хотят украинцы от премиум-жилья
Партнерский материал

За период пандемии запросы покупателей премиального жилья к планировочным решениям и инфраструктуре комплексов изменились. Стали более востребованы адаптивные планировки пространства с возможностью зонирования, рабочие зоны и кабинеты, а террасы вошли в ТОП-3 дополнительных требований к функциональности квартир, рассказали аналитики компании "Интергал-Буд". 

Главной тенденцией последнего года стал повышенный спрос на полнофункциональную среду для жизни, работы, отдыха и досуга. Свыше 85% покупателей премиального жилья главным критерием выбора считают полноценное пространство для жизни внутри комплекса, которое состоит из развитой коммерческой, социальной, рекреационной и досуговой инфраструктуры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Наиболее привлекательными в этом сегменте становятся комплексные проекты представительского уровня с продуманной экосистемой, повышенным уровнем приватности и комфорта. Как правило, они расположены в престижных локациях вблизи ключевых транспортных узлов и артерий рядом с большими парково-рекреационными зонами.

Подобные жилые комплексы позволяют тратить минимальное количество времени на передвижение между домом, работой, школой, местами отдыха и уделять куда больше времени личному и семейному благополучию. 

Многофункциональность — главный тренд для новых современных и амбициозных девелоперских продуктов, а концепция "получить все, не покидая территории дома" актуальна всегда. В нашем быстротечном и стремительно меняющемся мире она экономит главный ресурс — время. 

По мнению экспертов рынка недвижимости, это стало одной из причин, почему спрос на элитное жилье в многофункциональных комплексах за год вырос в 1,5 раза. А вслед за спросом растет ликвидность, цена и инвестиционная привлекательность лотов. 

"В нашем многофункциональном комплексе Intergal City за год средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 20%, а потенциал роста до конца строительства в 1,5-2 раза выше", — рассказали в компании. 

В составе МФК премиум-класса Intergal City, помимо продуманной жилой части, представленной квартирами и апартаментами, присутствуют большой коммерческий блок и площади для бизнес-центра. Благодаря разнообразной и правильно подобранной инфраструктуре здесь создана максимально комфортная, безопасная и продуманная среда для человека в самом центре жизни современного мегаполиса. 

Здесь будет свой супермаркет и торгово-офисный комплекс с галереей бутиков класса люкс для самых взыскательных клиентов, спортивный комплекс на 4 500 кв. м с бассейном и SPA-зоной, где можно заниматься любимыми видами физической активности, восстанавливать силы, отдыхать в компании или устраивать социальный детокс. Запроектирован в составе комплекса также современный бизнес-центр с классическими и гибкими офисами, конференц-залом, местами для встреч и переговоров. 

Резидентов с детьми порадует многоуровневый детский центр прямо на территории, где для малышей подберут разнообразный досуг и лучшие методики преподавания. Не оставит равнодушными родителей и большой перечень именитых учебных заведений, которые находятся в непосредственной близости с комплексом.  

Автомобилистам предусмотрели достаточное количество паркомест — 1350. Транспортная инфраструктура здесь продумана до мелочей: есть и открытые, и подземные паркинги, и гаражные боксы, и зарядки для электрокаров. К слову, совсем скоро в Intergal City начнутся продажи машино-мест.

Для тех, кто планирует прописать свой бизнес, какого бы профиля и размера он ни был, рядом с домом, в компании "Интергал-Буд" приготовили выгодное предложение: стартовали продажи коммерческих площадей во всех пяти башнях комплекса. Их площадь варьируется от 65 до 1 000 кв. м и предусмотрена под абсолютно разные объекты инфраструктуры и быта со всей необходимой инженерией, хорошей проходимостью и витринными группами.

Трехуровневый ресторан на территории с изысканной кухней и панорамной террасой на 900 кв. м порадует не только гастрономическим наслаждением, но и лучшими в городе закатами с видом на монумент "Родина-Мать", зеленые склоны Днепра, Ботсад. Впрочем, гоняться за отличительными видовыми характеристиками жителям комплекса не придется: большие окна всех без исключения квартир и апартаментов обеспечат прекрасную инсоляцию и панораму.

Второй по значимости критерий выбора премиального жилья, отмечают аналитики, как раз связан с квартирой и частным жилым пространством. Во время пандемии значительно повысилась ценность балконов, террас и лоджий. Теперь они воспринимаются как полноценные комнаты, увеличивающие полезное пространство квартиры. В Intergal City их площадь позволяет жителям оборудовать здесь игровую или обеденную зону, разместить спортивные тренажеры или детский игровой уголок, обустроить летний кинотеатр, лаунж-зону или мини-сад. 

Аналитики компании также отмечают, что фактически на треть вырос интерес к адаптивным планировкам, которые можно зонировать в зависимости от индивидуальных потребностей — четко отделить рабочую зону от места отдыха, пространства для активного досуга или тихого отдыха и так далее. В Intergal City все квартиры и апартаменты сдаются со свободными планировочными решениями, чтобы не сковывать полет фантазии при создании дизайн-ремонта будущего владельца жилья.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Вартість оренди житла у Києві збільшилася на 20-25%. Восени ціни продовжать зростати
Вартість оренди житла у Києві збільшилася на 20-25%. Восени ціни продовжать зростати
Строительство ЖК "Solar city" от Укрбуда поставили на паузу до 17 августа
Строительство ЖК "Solar city" от Укрбуда поставили на паузу до 17 августа
Что нужно Киеву, чтобы стать настоящей европейской столицей
Что нужно Киеву, чтобы стать настоящей европейской столицей
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Между Украиной и Румынией планируют создать еще одну речную переправу

  3. "Символизирует код нации": НБУ ввел монету с аистами в честь 30-летия независимой Украины

  4. "Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"

  5. Одесситы покупают самые дорогие авто

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...