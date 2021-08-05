Вартість оренди житла у Києві збільшилася на 20-25%. Восени ціни продовжать зростати

Введення локдауну весною 2020 року відчутно вдарило по ринку оренди житла — вартість квартир у Києві в середньому знизилась на 30%. Особливо постраждав ринок оренди "подобових" квартир. "Через відсутність попиту вони перейшли в сегмент довгострокової оренди і цим самим ще більше "збили" і так падаючі ціни на оренду", — говорить у коментарі Delo.ua брокер/власник RE/MAX Central в Україні Валерій Захаров.

Зараз ціни на оренду житла поступово повертаються до рівня 2019 року, і це дало підстави деяким експертам говорити про "стрімке зростання вартості оренди". Однак, якщо подивитися на динаміку цін, то можна побачити, що, скажімо, середня вартість однокімнатної квартири в Солом’янському районі Києва у липні 2021 року була аналогічною рівню липня 2019 року — 440 доларів/місяць, а середня вартість оренди однокімнатної квартири у Печерському районі наразі є нижчою — 555 доларів/місяць, аніж була у 2019 році — 575 доларів/місяць.

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"Зараз відбувається поступове "вирівнювання" цін до рівня докарантинних — в межах 5-7% на місяць. Також дорожчає нерухомість на ринку купівлі-продажу, і це також впливає на цінову ситуацію на ринку оренди", — говорить у коментарі Delo.ua генеральний директор АН "Благовіст" Олена Бібєрова.

На зростання цін на довгострокову оренду житла, за словами Валерія Захарова, також впливає і те, що свої позиції відвойовує подобова оренда — люди повертаються до свого звичного способу життя: вони мандрують, їздять у відрядження, на різні заходи тощо.

Найдешевші ціни на оренду квартир у Деснянському районі. Середня вартість 1-кімнатної квартири тут складає 235 доларів/місяць, 2-кімнатної — 305 доларів/місяць, 3-кімнатної — 315 доларів/місяць. Олена Бібєрова пояснює це тим, що на сьогоднішній день із цього району найдовше добиратися до ділового центру Києва. Відповідно — найдорожчим для оренди є сам "діловий центр". Зняти 1-кімнатну квартиру у Печерському районі столиці можна в середньому за 555 доларів/місяць, "двійку" — 810 доларів/місяць, 3-кімнатну — 1290 доларів/місяць.

Загалом, за словами Олени Бібєрової, на саму ціну впливає район, близькість до станцій метро чи зручні транспортні розв’язки, інфраструктура ЖК та району, комфорт проживання (закрита територія, рекреаційна зона, паркінг тощо) та стан самої квартири (якість ремонту, наявність сучасних меблів та техніки). Найбільший сегмент угод практично щомісяця з початку 2021 року укладається в діапазоні 500-1000 доларів/місяць.

Зростання вартості оренди квартир може по-різному відбитися на тих, хто встиг орендувати житло іще за "карантинною ціною". "Рівень підвищення вартості оренди залежить від того, хто є орендодавцем. Якщо це професійний орендодавець з великим пулом квартир, для якого це системний бізнес, його цінова політика буде більш жорсткою. Якщо це орендодавець з однією-двома квартирами, для нього важливіший елемент довіри, і він або зовсім не буде підвищувати ціни своєму орендареві, або мінімально, щоб не втратити хорошого орендаря", — говорить Валерій Захаров.

Оренда подорожчала на 25%, але все одно це ще не пік

Згідно з даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), попит на оренду житла зріс на 20-25%, однак пікових показників 2019 року досягнути йому іще не вдалось. Сама пропозиція на ринку оренди житла, за словами партнера із розвитку бізнесу компанії "Увекон" Олександра Коробка, на 20% перевищує попит.

"Ринок оренди живе за правилами "попиту і пропозиції", ціни не беруться зі стелі, а формуються через наявний запит громадян", — говорить у коментарі Delo.ua президент АФНУ Юрій Піта.

Про те, що ціни на оренду житла зростають пропорційно попиту, говорять і в АН "Благовіст". "Якщо на певну категорію квартир у певній новобудові, наприклад, суттєвий попит, то ціни там будуть зростати", — зазначає Олена Бібєрова. За її словами, зараз клієнти орієнтуються на якість ремонту житла та інфраструктуру, і тому більшість попиту припадає на квартири в новобудовах із сучасним мінімалістичним дизайном. "Ціна також має значення, проте сьогодні вартість оренди адекватна попиту, тому орендарі більше орієнтуються на комфорт житла", — каже гендиректор АН "Благовіст".

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Разом з тим, на найдешевші об’єкти, за словами Олени Бібєрової, завжди є попит. Однак вона зазначає, що це зовсім інша категорія орендарів, ніж у більш високому ціновому сегменті. "Для кожного сегменту є своя категорія клієнтів, які роблять вибір, орієнтуючись на особисті потреби та фінансові можливості", — говорить Олена Бібєрова.

Валерій Захаров припускає, що підвищення вартості оренди може змусити певні категорії людей переміщатися в житло класом нижче.

Восени продовжиться зростання цін

"Встигнути орендувати житло краще до вересня, особливо якщо мова йде про економваріанти. Восени приїжджає велика кількість студентів, а також повертаються люди, які з тих чи інших причин їдуть на літо з міста. Відповідно, це традиційно провокує зростання цін на оренду житла", — каже Валерій Захаров.

Про те, що чекати з орендою не варто, говорить і Олена Бібєрова. "Якщо є цікавий об’єкт, то варто його орендувати, оскільки ціни восени, скоріше за все, виростуть. Із ростом попиту можливе подальше зростання цін у межах 10%", — зазначає вона.

"Прогнози — річ невдячна. Проте очікується пожвавлення, якщо, звісно, не станеться якихось економічних катаклізмів, або ж нового локдауну. Ціни зростатимуть досить помірно, без будь-яких ривків", — говорить у коментарі Delo.ua Олександр Коробко.

Зростання вартості оренди житла в середньому ще на 10-15% до кінця 2021 року (за загальними підсумками року на 25-30%) і повернення до показників 2019 року за умови збереження теперішньої соціально-економічної ситуації прогнозує також і Юрій Піта. Разом з тим він зазначає: "Останні 2-3 тижні в зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні ширяться навратливі, "підготовчі" чутки про осінній локдаун. Суспільство вкотре готують до можливих обмежень, проте ніхто достеменно не відає, якого штибу можуть бути ці обмеження. Осінь — це повернення студентів до навчання, міграція робітників до великих міст. Звісно, що пандемічно-карантинні обставини відразу позначаться як на рівні попиту, так і на цінах. Сегмент оренди житла миттєво реагує на будь-які "форс-мажори". Тут майже ніколи не спостерігається "інерційної смуги", як, приміром, в сегменті купівлі-продажу квартир, коли падіння попиту може й не спричинити падіння цін. Тому вплив можливого осіннього локдауну відразу відіб’ється саме на оренді житла".

Відбитися на вартості оренди квартир може і подорожчання комунальних послуг. "Всі знають і розуміють, що комунальні платежі сплачує саме орендар. І їхнє зростання гальмує процес ринкового ціноутворення, навіть якщо у найближчі 2-3 місяці попит на 20-30% перевищить пропозицію. У більшості власників квартир є усвідомлення, що зростання ціни оренди можливо лише до певної межі, за якою банально їх очікуватиме "урвище" відсутності клієнтів", — говорить Юрій Піта.