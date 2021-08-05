Цены на недвижимость в Украине за полтора "ковидных" года выросли на 16%

Цены на недвижимость на протяжении полутора "ковидных" лет не просто возобновились после падения во время первого локдауна весной 2020 года, но и показали значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома от 2011 года — на 16,7%. Об этом свидетельствуют данные OLX.

Аналитическая служба компании сравнила динамику цен с 1 января 2020 года по июль 2021 года в крупнейших городах и выяснила ситуацию на рынке жилья.

Оказалось, что квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, однако стабильно. Даже в разгар первого локдауна в мае цены на них выросли в среднем на 1,5% в сравнении с январем. Дешевле стали лишь трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на 1 тысячу долларов от общей суммы объекта.

Всего за полтора года цены на вторичку выросли следующим образом:

Киев:

1-комнатные +17%, средняя цена — $41 тысяч

2-комнатные +18%, средняя цена — $59 тысяч

3-комнатные +23%, средняя цена — $83,3 тысячи

Днепр:

1-комнатные +26%, средняя цена — $29 тысяч

2-комнатные +31%, средняя цена — $38 тысяч

3-комнатные +33%, средняя цена — $48 тысяч

Одесса:

1-комнатные +2%, средняя цена — $26 тысяч

2-комнатные +4%, средняя цена — $36 тысяч

3-комнатные +5%, средняя цена — $45 тысяч

Харьков:

1-комнатные +30%, средняя цена — $24 тысячи

2-комнатные +18%, средняя цена — $35,5 тысячи

3-комнатные +15%, средняя цена — $47 тысяч

Львов:

1-комнатные +7%, средняя цена — $32 тысячи

2-комнатные +12%, средняя цена — $44,7 тысячи

3-комнатные +5%, средняя цена — $52 тысячи.

Активно дорожают и новостройки, то есть дома возрастом до 10 лет: так с 1 июня по 1 августа в Киеве цены выросли на 6,5%. В то же время в Днепре рынок немного просел — однокомнатное жилье летом продавали на 5% дешевле, а трехкомнатное — на 2%. Подорожали только двухкомнатные квартиры, но сразу на 7%.

Не очень активно растет стоимость жилья в этом сезоне и в туристическом Львове и курортной Одессе — по 2,5% в среднем по каждому типу квартир. Наибольший же рост наблюдается в Харькове: только за два последних месяца квадратные метры там подорожали на 9,3%.

В целом за полтора года цены на новые дома выросли следующим образом:

Киев:

1-комнатные +22%, средняя цена — $73 тысячи

2-комнатные +21%, средняя цена — $118,4 тысячи

3-комнатные +22,5%, средняя цена — $190 тысяч

Днепр:

1-комнатные +21%, средняя цена — $57 тысяч

2-комнатные +18%, средняя цена — $72,8 тысячи

3-комнатные +17%, средняя цена — $105 тысяч

Одесса:

1-комнатные +12%, средняя цена — $41,5 тысячи

2-комнатные +10%, средняя цена — $65 тысяч

3-комнатные +17%, средняя цена — $105 тысяч

Харьков:

1-комнатные +7%, средняя цена — $31,3 тысячи

2-комнатные +21%, средняя цена — $52 тысячи

3-комнатные +35%, средняя цена — $117,7 тысячи

Львов:

1-комнатные +7%, средняя цена — $47,9 тысячи

2-комнатные +11%, средняя цена — $70 тысяч

3-комнатные +9%, средняя цена — $93 тысячи.

По данным аналитиков "OLX Недвижимость", строящаяся недвижимость пострадала больше всего от локдауна и снижения экономической деятельности: цены на нее во Львове и Харькове за 1,5 года так и не вернулись к докарантинным показателям.

Однако в Киеве после краткосрочного снижения стоимости на 3% в мае 2020 года цены резко взлетели. Трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства в столице продают теперь не за 70,5 тысячи долларов, как было в январе 2020 года, а за уже за 100 тысяч. В Днепре средняя цена на трехкомнатные квартиры в этом сегменте все еще превышает киевскую, но выросла она намного меньше.

За полтора года цены на стройплощадках выросли так:

Киев:

1-комнатные +27%, средняя цена — $50,5 тысячи

2-комнатные +28%, средняя цена — $72,5 тысячи

3-комнатные +42%, средняя цена — $100 тысяч

Днепр:

1-комнатные +7%, средняя цена — $39,3 тысячи

2-комнатные +12%, средняя цена — $58,4 тысячи

3-комнатные +21%, средняя цена — $101,5 тысячи

Одесса:

1-комнатные +12%, средняя цена — $31,2 тысячи

2-комнатные +20%, средняя цена — $52 тысячи

3-комнатные +22%, средняя цена — $79,5 тысячи

Харьков:

1-комнатные -8%, средняя цена — $24 тысячи

2-комнатные -11%, средняя цена — $40,3 тысячи

3-комнатные -33%, средняя цена — $58 тысяч

Львов:

1-комнатные +21% средняя цена — $40 тысяч

2-комнатные +9% средняя цена — $53,5 тысячи

3-комнатные -1% средняя цена — $68 тысяч.

В OLX прогнозируют, что рост цен на недвижимость будет продолжаться в среднем на 2-7% в следующий сезон. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, поскольку летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре застройщикам будет что показать инвесторам. В компании отмечают, что именно осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость.

Отметим также, что Delo.ua писало о том, как изменились цены на аренду квартир в Киеве в последние месяцы и годы.

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