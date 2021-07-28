Что нужно Киеву, чтобы стать настоящей европейской столицей

Сегодняшний Киев можно назвать городом резкого контраста между желаемым и действительным. С одной стороны, мы видим огромное стремление киевлян жить в настоящей европейской столице. Но с другой, по своей сути Киев является типичным "постсовковым" мегаполисом, лишь слегка приукрашенным флагами ЕС и лозунгами "Украина — это Европа". И пока эта концепция не будет изменена, украинская столица будет "европейской" только в речах политиков.

Как этого достичь? Для начала следует понять, что концепция современного европейского города, так привлекающая украинцев, — это концепция постиндустриального города, одинаково характерная как для Старого Света (включая Азию), так и Нового. А она, в свою очередь, делится на несколько моделей: глобальный мегаполис (Нью-Йорк, Лондон, Брюссель), технополисы и научные центры (Сан-Франциско, Бостон, Стокгольм, Хельсинки), культурные и туристические центры (Париж, Рим). Большинство постиндустриальных городов соединяют в себе несколько названных моделей, одна из которых развита больше других. Это их "рабочая" составляющая — то, чем город в основном живет и зарабатывает.

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"Рабочая" составляющая города влияет на социальную, включающую в себя сферу жизни, быта и отдыха его жителей. Именно социальная составляющая в наибольшей степени формирует внешний вид города, его инфраструктуру, его правила и традиции. Пример: типичной "рабочей" составляющей индустриального города было промышленное предприятие, для работников которого создавали соответствующую социальную инфраструктуру, адаптированную под заводской график и уровень заводских зарплат.

В современном постиндустриальном городе социальная составляющая зиждется на свободном (круглосуточном) графике, сверхразвитом потребительском обществе, высоких требованиях к критериям комфорта и досуга. Одной из особенностей является широкая дифференциация рынка жилья по его стоимости, комфорту и типу, а также высокая миграция жильцов, часто переезжающих с квартиры на квартиру (дороже-дешевле, ближе к новой работе и т.д.). Вместо однотипной унылой застройки появляются кварталы со своей спецификой, где к минимуму сведены социально-экономические противоречия. Важными являются принципы "улицы для людей вместо дорог для машин" и расширение зон досуга и отдыха.

То, что в независимой Украине закрылось большинство старых советских предприятий и открылось крайне мало новых, стало процессом деиндустриализации (шагом назад), который не следует путать с переходом в постиндустриальное общество (шагом вперед). Для постиндустриального общества характерна открытая экономика, базирующаяся на сфере высоких технологий и современных услуг с преобладанием средних и высоких доходов (по западной шкале уровня жизни). Чертами же деиндустриализированного общества являются примитивная, скрытая в тени экономика, массовая безработица и трудовая миграция, зашкаливающая коррупция и беззаконие, низкий уровень технического образования, развал инфраструктуры.

Подобная "рабочая" составляющая деиндустриального города формирует соответствующую социальную. Такой город всё равно развивается, особенно если это столица, в которую деньги стекаются со всей страны. Однако это развитие принимает неприглядные, уродливые формы. Типичным примером чего является проект застройки Минского массива, против которого выступают многие киевляне. Людям просто продают жилые метры с практически полным отсутствием всяких условий для быта и досуга за пределами квартиры.

Подобные строительные проекты, напоминающие болезненные наросты, возникают спонтанно и хаотически по мере того, как тому или иному закройщику удается отхватить кусок земли и получить разрешение на возведение очередной коммерческой высотки. Эти "каменные джунгли" намного хуже, чем советские "заводские" кварталы — там хотя бы было больше места во дворах! И, конечно же, они и близко не стояли рядом с концепцией европейского постиндустриального мегаполиса. Такое в Европе можно найти только, к примеру, в "черных пригородах" Парижа, построенных для мигрантов из Африки и местных опустившихся элементов, которых специально поселяют за "чертой цивилизации".

К сожалению, в Украине наблюдается противоположный процесс: более успешные и состоятельные слои общества перебираются в пригородные "царские села", ближе к природе, оставляя города для людей среднего и низкого достатка. И даже в Киеве в большинство новостроек вселяются отнюдь не богачи. Основной причиной этого является отсутствие в городе достаточного пространства и комфорта. А нынешняя концепция столичного градостроительства еще больше их сокращает! Поэтому без её кардинального изменения Киеву не стать европейской столицей.

Ни один мегаполис нельзя изменить сразу, на это уходят годы и десятилетия, но важно, чтобы эти изменения происходили и двигались в нужном направлении. В каком? В экономическом плане Киев еще очень не скоро станет постиндустриальным городом, ему просто очень повезет, если он вновь станет индустриальным. Но всё же он может частично реализовать концепцию постиндустриального города в своей социальной составляющей, это по силам и сегодня, нужна лишь воля городских властей.

Что делать? Для начала озаботиться, наконец, вопросами пространства и комфорта. Крошечная детская площадка, делящая с парковкой небольшой двор-колодец в окружении 26-этажных стен, демонстрирует собой их полное отсутствие. Жильцам такого ЖК нужны несколько детских и спортивных площадок, нужен сквер или парк с десятками скамеек и дорожками для скейтов, нужен дог-парк или зона выгула собак, нужна социально-культурная зона и, конечно же, нормальная автостоянка, не на тротуарах или под ступеньками подъездов. Только так можно хотя бы вытащить людей из их квартир на улицу!

Решение таких глобальных проблем в современном украинском мегаполисе — всегда компромисс. С одной стороны, хотелось бы побольше парков, зеленых зон, скверов, променад. С другой — на эти, безусловно, необходимые, но исключительно дотационные проекты у городов чаще всего нет денег. Плюс надо заботиться не только об отдыхе горожан, но и о социальной обстановке в городе, поскольку для безработного отдых отходит на десятый план.

В таком случае на помощь приходит частная инициатива. Баланс между интересами бизнеса и интересами городской общины позволяет решать целый комплекс задач. Да так, на самом деле, развиваются и города со значительными бюджетными возможностями, поскольку симбиоз частного и общественного всегда дает на порядок лучший результат.

За последние годы в Киеве появился целый ряд весьма показательных объектов, которые отлично вписались в городской ландшафт и внесли свою лепту в формирование европейского лица столицы.

Взять хотя бы многофункциональное развлекательное пространство Osocor residence на озере Святище с круглогодичной зоной отдыха, в которой, кроме всего прочего, проводятся музыкальные ивенты. Этот досуговый центр стал украшением бывшего дикого уголка Осокорковских озер и создал новый центр притяжения для киевлян, оттянув часть их внимания от перегруженной старой части города.

Если говорить о торговой недвижимости, то можно также вспомнить реализуемый в настоящий момент проект преобразования недостроенного торгового центра Respublika на Теремках в самый большой торгово-развлекательный центр в Украине. Его площадь составит 300 000 м2, а расчетная посещаемость — 50-60 тыс. человек в день. Проект предусматривает не только озеленение прилегающей территории, чем не может особо похвастаться этот микрорайон, но и "живой парк" внутри здания площадью 2000 м2 с фонтаном.

Инновационный парк UNIT.City

Совершенно уникальным проектом стал построенный в 2017 году на территории бывшего мотозавода первый в Украине инновационный парк UNIT.City площадью 25 гектаров. Таким образом бывший индустриальный район между Лукьяновкой и Дорогижичами стал развиваться в соответствии с современными трендами, внося свой вклад в преображение города. Согласно расчетам, там должно расположиться около 30 тысяч специалистов, не считая около 3 тысяч рабочих мест обслуживающего персонала. В UNIT.City расположились офисные помещения, коворкинг, лаборатории, бизнес-кампусы, акселераторы, фонды развития стартапов. Сейчас в UNIT.City строят также и жилье, которое будет отличаться от других проектов продуманной инфраструктурой и технологичностью.

Еще один пример — проект создания торгово-развлекательно-рекреационной зоны на берегу озера Вырлица в Харьковском массиве. Эта часть города, традиционный спальный район, не избалован количеством объектов досугового назначения. Мусоросжигающий завод "Энергия", Бортническая станция аэрации, многочисленные пункты сбора вторсырья и тому подобные объекты вокруг озера делают Харьковский малопривлекательным для посещения и отдыха. Озеро выглядит, скорее, диким болотом, поросшим камышом, в нем нет возможности ни купаться, ни отдыхать на его берегу. И это всего в нескольких сотнях метров от густой жилой застройки Харьковского массива, в котором проживает до 100 тысяч киевлян.

Разработанный при участии голландских дизайнеров проект предполагает строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком, ресторанами, крытым паркингом, благоустройство береговой линии на территории около 30 га, а остальная часть озера будет объявлена ландшафтным парком. Таким образом будут созданы условия для сохранения природных ресурсов, возможности для полноценного цивилизованного отдыха, а также порядка 7-10 тысяч рабочих мест для киевлян.

Возможность совместить одно с другим, природу и блага современной цивилизации, позволяет удвоить комфорт городского пространства.

Ни один мегаполис нельзя изменить сразу, на это уходят годы и десятилетия, но важно, чтобы эти изменения происходили и двигались в нужном направлении. В каком? В экономическом плане Киев еще очень нескоро станет постиндустриальным городом, ему просто очень повезет, если он вновь станет индустриальным. Но всё же он может частично реализовать концепцию постиндустриального города в своей социальной составляющей. Это по силам, и сегодня нужна лишь воля городских властей, диалог с жителями, открытость застройщика и жесткий контроль со стороны власти.

Встречаются псевдоактивисты, которые "кошмарят" застройщиков и пытаются выгадать что-то для себя. А есть и недобросовестные застройщики, цель которых — исключительно получить прибыль. И обычному городскому обывателю бывает трудно отфильтровать разумные проекты от хайповых. Но без этого не обойтись.

Если удастся закрепить прагматичный, взвешенный подход к развитию городского пространства, нам будет не стыдно за Киев, мы будем гордиться им и хвастать перед гостями из Европы, ведь зеленые парки, облагороженные набережные, ухоженные прогулочные зоны и места для рекреации станут для киевлян нормой, а не экзотикой как сейчас.