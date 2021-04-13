Промышленность 30 минут назад

АМКУ призывает производителей цемента воздержаться от необоснованного повышения цен

Комитет разузнал, что участники рынка начали получать уведомления о повышении производителями отпускной цены на цемент

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Антимонопольный комитет рекомендует АО "Подольский цемент", ЧАО "Кривой Рог Цемент", ЧАО "Ивано-Франковск", ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", ЧАО "Николаевцемент", а также ООО "Цемент" воздержаться от необоснованного повышения цен на продукцию во время и после проведения Украиной антидемпингового расследования импорта цемента из Турции.

Как говорится в сообщении АМКУ, что в ходе расследования комитет установил, что в Украине есть четыре основных производителя цемента, концентрирующих рыночную власть: совокупная доля Группы CRH, компаний "Кривой Рог Цемент", "Ивано-Франковскцемент" и "Дикергофф Цемент Украина" превышает 90%.

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Единственными ценовыми конкурентами этих производителей являются импортеры, доля которых на рынке цемента является незначительной (не превышала 8% по итогам 2019 года).

При этом, как отмечает АМКУ, доступ к рынку цемента характеризуется наличием барьеров, которые трудно преодолеть, среди которых — внешнеторговые барьеры (антидемпинговые меры на товар — цемент и сырье — цементный клинкер для него).

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Комитет установил, что после вступления в силу решения Межведомственной комиссии по международной торговле, которым введено взимание окончательной антидемпинговой пошлины на импорт в Украину, в частности, портландцемента происхождением из России, Беларуси и Молдовы (который составлял до 90% от всего импорта), импорт портландцемента из этих стран в 2019 году существенно уменьшился, а в 2020 году — почти полностью прекратился.

В ответ на применение антидемпинговых мер относительно импорта в Украину цемента из указанных стран, а также введение в 2019 году эмбарго на цемент из РФ украинские производители повысили цены на свою продукцию.

Исследуя рынок, АМКУ выяснил, что в 2019 году больше всего было продано цемента марок ПЦ ІІ/Б-Ш-400 и ПЦ І-500 Р-Н. Накануне принятия решения о применении окончательных антидемпинговых мер (март-май 2019 года) украинские производители подняли цену на эти марки цемента. В результате рентабельность его продажи на внутреннем рынке в 2019 году по сравнению с 2017 годом существенно возросла.

Хотя предложение вторичного импорта из РФ, Беларуси и Молдовы в 2020 году было замещено цементом из Турции, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по жалобе украинских производителей в настоящее время осуществляет антидемпинговое расследование и по этому товару.

"Сейчас в комитете имеется информация, что участники рынка цемента начали получать уведомления о повышении производителями отпускной цены на цемент украинского производства. Учитывая динамику изменений в этот период факторов, влияющих на себестоимость цемента, комитет не нашел объективных причин для значительного подорожания цемента", — отмечают в ведомстве.

АМКУ обращает внимание на похожее и циклическое поведение производителей, поднявших цены в связи с ожиданием принятия МКМТ антидемпинговых мер в отношении импортеров, и информирует, что такие действия могут быть оценены как антиконкурентные согласованные действия на рынке цемента.

Соответственно, комитет рекомендовал участникам рынка при проведении Минэкономики антидемпингового расследования относительно импорта в Украину цемента из Турции и после его прекращения воздержаться от совершения действий, которые могут привезти к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним также, что АМКУ в конце марта посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин. Спустя чуть более недели цены действительно снизились.

Источник фото: Depositphotos

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