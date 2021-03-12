"Кривой Рог Цемент" пополнит транспортный парк 140 вагонами

Компания "Кривой Рог Цемент" 11 марта 2021 года получила первую партию вагонов модели 19-7075 для перевозки цемента. По контракту до середины апреля ожидается поставка еще 100 хоппер-цементовозов улучшенной конструкции. Заказ выполняет лидер вагоностроительной отрасли Украины — ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день "Кривой Рог Цемент" владеет 122 пневмовагонами. Большинство перевозок готовой продукции осуществляется с привлечением хоппер-цементовозов парка "Укрзализныци". Новый подвижной состав расширит возможности и увеличит общий объем перевозок за счет собственного транспорта.

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"Качество нашей продукции и услуг для меня в приоритете. Поэтому мы контролируем и улучшаем каждый этап производства и отгрузки цемента. Увеличение собственного парка вагонов позволит быстрее и эффективнее доставлять нашу продукцию клиентам. Ведь с появлением новых вагонов мы сможем обеспечить более 50% перевозок за счет собственного транспорта общим объемом свыше 31 тысячи тонн продукции в месяц. Считаю, наш контракт с Крюковским вагоностроительным заводом является хорошим примером эффективного сотрудничества двух мощных отечественных производителей", — отметил председатель правления " Кривой Рог Цемент" Игорь Завиновский.

Номинальная грузоподъемность каждого вагона составляет 74 тонны, что на 2 тонны больше, чем у вагонов "Укрзализныци". Все вагоны оснащены антивандальной защитой, брендированы и готовы к работе.

СПРАВКА

Компания "Кривой Рог Цемент" — лидер центрального и восточного регионов по производству высококачественных строительных материалов. Имеет три направления бизнеса: цемент, бетоны и гранитный щебень.

В 2019 году компанию приобрели украинские инвесторы. С 2008 года по 2019 год компания существовала на рынке Украины как филиал немецкой группы HeidelbergCement Украина. Всего в компании ЧАО "Кривой Рог Цемент" работают около 1000 человек.