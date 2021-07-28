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Банки 60 минут назад

Приватизация Ощадбанка: Кабмин сделал еще один шаг к продаже госбанка

Главу Минфина Сергея Марченко уполномочили на согласование условий письма-мандата между Ощадбанком и ЕБРР

Фото: facebook.com/oschadbank Фото: facebook.com/oschadbank
Фото: facebook.com/oschadbank

Украинское правительство на заседании 28 июля уполномочило министра финансов Сергея Марченко на согласование условий письма-мандата между государственным Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Этот документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в конце 2016 года между Кабинетом министров Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации.

"Также следует отметить, что правительством 2 сентября 2020 года одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины", — говорится в документе.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка, одними из условий являются одобрение Кабмином  Стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.

"Подписание письма-мандата между банком и ЕБРР предусматривает возможность привлечения банком от ЕБРР долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом в 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в обыкновенные акции банка", — сообщается в документе.

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Как сообщалось, государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного письма. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.

Ранее председатель правления банка Сергей Наумов заявлял, что государственный Ощадбанк намерен потратить 2021 год на трансформацию модели работы для повышения своей эффективности.

По его словам, Ощадбанк на данный момент не нуждается в докапитализации, однако из-за планируемых Национальным банком Украины регуляторных изменений она финучреждению может потребоваться в размере 1-4 млрд грн.

Также Наумов сообщал, что в Ощадбанке нацелены на заключение сделки по вхождению Европейского банка реконструкции и развития в его капитал до конца 2021 года.

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