«Иметь офшор для бизнеса сегодня рискованно» — налоговый советник Dentons

Если десять лет назад офшор был крутым инструментом для оптимизации денег бизнеса, сегодня все поменялось. Иметь офшор стало рискованно, поскольку резиденты офшоров находятся под прицелом налоговой. Об этом заявила налоговый советник в киевском офисе Dentons Валерия Тарасенко во время Business Wisdom Summit.

По ее словам, за первое полугодие 2021-го в пользу нерезидентов было выплачено 5,2 млрд долларов, где 20% выплат - это рисковые операции. Таресенко отмечает, что сегодня налогообложение стало тенденцией, за которой нужно следить.

«Налоговая начала смотреть на операции с нерезидентами, но почему раньше такого не было? Это связано с тем, что на сегодняшний день очень сильно изменилось налоговое законодательство Украины, изменилась международная конвенция. Плюс есть много журналистских расследований, которые находят этих нерезидентов», - поясняет налоговый советник.

Она перечислила основные маркеры для проверки выплат нерезидентам:

Для налоговых органов является маркером, когда компания осуществляла большие платежи на какие-то компании с 2017 года. Такие платежи налоговая сейчас проверят очень активно. Например, когда большой платеж поступил на кипрский счет какой-то компании в Нидерландах, Мальте, Швейцарии или Германии и при этом была применена налоговая льгота в процессе осуществления подобных платежей.

Правила “контролируемых иностранных компаний”.

Проверка критерия “бенефициарный держатель дохода” из Украины для применения 0%, 5% или 10%.

Автоматический обмен денежной информацией.

Проверка критерия “деловой цепи” операции с нерезидентом.

Также эксперт обозначила, что делать, чтобы не было проблем с налоговой:

Если у бизнеса до 2017 года были платежи на нерезидентов, то их нужно уже сейчас проверить, чтобы в дальнейшем не было проблем с налоговыми органами.