«Нацбанк почувствовал, что мы выползаем», — экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет заявил, что национализацию спровоцировали

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет уверен, что возглавляемому им финучреждению не требовалась национализация.

Дубилет сейчас проживает в Израиле и дал изданию «Форбс» свое первое интервью после национализации ПриватБанка.

«Никаких крупных платежей или операций в банке за полгода до национализации уже не было — это видно по корсчету. Нам приходилось удерживать очень сложную ситуацию, когда нужно было не допустить невыполнение даже самого мелкого платежа. Были ли в таких условиях у банка деньги, которые можно было куда-то вывести? Нет. Но нам рассказывают, что за день до национализации ушли какие-то средства. Это только часть транзакции, в которой деньги вышли. На вторую часть, где деньги вернулись в банк, никто не смотрит», — сказал Дубилет.

Он считает, что банкротство ПриватБанка и его последующая национализация были спровоцированы НБУ.

«Мне сложно понять подводные течения, которые были вокруг банка. То ли кто-то хотел забрать 1+1, то ли был конфликт на уровне главы государства и акционеров, — сказал Дубилет. — Понятно, что когда в системе есть частный банк, который занимает настолько большую долю рынка, регулятор хочет что-то с этим сделать. Не исключаю, что здесь просто совпало решение регулятора и чье-то желание за счет этого поживиться», — добавил он

По словам Дубилета, отчет Kroll, в котором говорится, что махинации в банке длились по меньшей мере с 2007 года, не отражает реальную ситуацию.

«Это исследование было заказано и оплачено НБУ. Документы Kroll тоже предоставлял Нацбанк. Думаю, у него была возможность показать далеко не полную а картину, а только те материалы, которые подкрепляли точку зрения, выгодную Нацбанку», — заявил он.

«Нацбанк почувствовал, что мы выползаем, возвращаем стабкредиты. У них началась паника. Нужно понимать предысторию: до событий 2014 года у ПриватБанка была рыночная доля в 30-35%. Из-за войны иностранные банки снизили активность, а российские фактически прекратили работу. И доля ПриватБанка выросла. У нас было 75% рынка POS-терминалов и p2p, 55% карточных транзакций и порядка 35-40% в корпоративном секторе. И это в условиях войны и больших потерь: в Крыму мы потеряли $1,2 млрд, в Донецке и Луганске порядка $80 млн. Тем не менее, мы продолжали наращивать долю.

Когда мы говорили с Нацбанком, предлагали подумать, как правильно разделить банк. Но у НБУ был совсем другой план. Я считаю, что все это было сделано очень непрофессионально. И сейчас это представляют как вину менеджмента и акционеров", — сказал Дубилет.

Он заявил также, что не уклоняется от судебных разбирательств.

«Я готов участвовать в судебных процессах, но с марта следователи не задали мне ни одного вопроса. Хотя я написал им столько писем, сколько, наверное, за всю жизнь не написал своей супруге.

Я считаю, что участники незаконной национализации заинтересованы в том, чтобы я не давал никаких показаний", — сказал Александр Дубилет.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Хозяйственный суд Киева 1 ноября 2021 года признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура Bail-in). Судья Хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО "Реватис", компании, которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. А экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет настаивает на том, что решение Высшего антикоррупционного суда, позволившее вести против него заочное расследование, — незаконно.