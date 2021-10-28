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Банки 1 час назад

Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Александра Дубилета подозревают в растрате денежных средств ПриватБанка в канун его национализации

Александр Дубилет. Фото: Facebook Александр Дубилет. Фото: Facebook
Александр Дубилет. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд разрешил проводить заочное расследование в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в растрате 8,2 млрд грн и 137 млн ​​грн банковского учреждения.

Об этом сообщает САП.

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"28 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ ПриватБанк", — информирует САП.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

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"Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и сокрытия совершенного преступления. Общая сумма ущерба ​​достигает 8,2 млрд гривен", — подчеркнули в САП.

В ведомстве уточнили, что указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Указанное решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит.

Как известно, Дубилета объявили в розыск. После этого Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал. Однако апелляционная палата ВАКС отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-главы ПриватБанка. Позже прокурор САП отозвал ходатайство, потому что материалы по Дубилету выделили в отдельное производство.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

12 октября Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета. 

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