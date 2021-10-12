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Банки 1 час назад

Национализация ПриватБанка: суд возобновил дело по иску Дубилета

Суд возобновил производство о признании недействительной национализации ПриватБанка

Национализация ПриватБанка: суд возобновил дело Национализация ПриватБанка: суд возобновил дело
Национализация ПриватБанка: суд возобновил дело

Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Северный апелляционный хозяйственный суд 11 октября удовлетворил апелляцию экс-акционера ПриватБанка (Киев) Александра Дубилета на решение суда предыдущей инстанции о закрытии производства относительно признания недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения, в результате которой банк был национализирован, принятое на основании норм "банковского" закона №590-IX", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решением от 2 июня закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций ПриватБанка, в результате которой банк был национализирован. Соответствующее решение принято на основании норм "банковского" закона №590.

Ранее Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка Александра Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

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Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Согласно материалам суда, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают, в том числе, процедуру bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего — 100%).

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

Напомним, иск бизнесмена Игоря Суркиса и шести его компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, касающийся национализации ПриватБанка, был отклонен 22 сентября 2021 года.

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