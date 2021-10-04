ПриватБанк нужно разделить и приватизировать, — глава НБУ

Пока количество судов вокруг ПриватБанка измеряется сотнями в украинских или иностранных судах, он не будет вызывать интерес у серьезного инвестора. Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Сейчас в НБУ 84 судебных спора относительно ПриватБанка. Количество судебных дел у самого банка еще больше. Сейчас рассмотрение всех этих дел проходит довольно спокойно", — заявил Кирилл Шевченко.

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Он подчеркнул, что является убежденным сторонником приватизации государственных банков.

"Когда мы сегодня посчитаем, сколько государство только с 2014 года вложила в госбанки, это будет 222 млрд грн. А с учетом того, что их докапитализация требует внесения не в деньгах, а ОВГЗ, то к этой сумме еще надо добавить купоны, которые платит Минфин. Как дивиденды с 2014 года правительство получило от госбанков 58 млрд грн. Из них 55 млрд грн было оплачено одним банком — ПриватБанком, на капитализацию которого было потрачено 155 млрд грн. Государство все еще не является эффективным собственником", — отметил глава НБУ.

Он заявил, что ПриватБанк надо продавать, но для этого нужен ряд шагов.

"Пока количество судов вокруг ПриватБанка измеряется сотнями в украинских или иностранных юрисдикциях, этот банк не будет вызывать интерес у серьезного профильного инвестора. Мы видели признаки внешней заинтересованности относительно ПриватБанка. Но по моему субъективному мнению, за этим интересом могли стоять ексвладельцы банка. Потому любого инвестора будет отпугивать наличие судебных споров с долгим сроком рассмотрения и неизвестным финалом", — сказал Кирилл Шевченко.

Он подчеркнул, поэтому чтобы ПриватБанк был интересный серьезном инвестору, его надо разделить на "плохой" и "хороший" банки.

"Это первый шаг. А дальше выяснить ряд моментов, связанных с диджитал-процессами (цифровыми операционными и программными, — ред.) и так далее.И этот ряд шагов должен сделать менеджмент банка до его продажи", — заявил глава НБУ.

Напомним, иск бизнесмена Игоря Суркиса и шести его компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, касающийся национализации ПриватБанка, был отклонен 22 сентября 2021 года.